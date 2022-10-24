Иран поставит России 40 газовых турбин, без которых она осталась из-за санкций – СМИ

По его словам, "в условиях жестких санкций добыча газа в Иране удвоилась и промышленные успехи страны не ограничиваются ракетами и беспилотниками". Он отметил, что Тегеран самостоятельно производит 85% оборудования, необходимого для газовой промышленности.

Израильское издание The Times Of Israel отмечает, что Россия и Иран обладают одними из крупнейших в мире запасов газа и находятся под строгими санкциями США. Обе страны в последние месяцы подчеркивали важность укрепления двустороннего сотрудничества.

Президент России Владимир Путин посетил Тегеран в июле, где он встретился со своим иранским коллегой Ибрагимом Раиси и верховным лидером Исламской республики аятоллой Али Хомейни. Они также говорили о более тесном "долгосрочном сотрудничестве" с Москвой.