Иран поставит России 40 газовых турбин, без которых она осталась из-за санкций – СМИ

По его словам, "в условиях жестких санкций добыча газа в Иране удвоилась и промышленные успехи страны не ограничиваются ракетами и беспилотниками". Он отметил, что Тегеран самостоятельно производит 85% оборудования, необходимого для газовой промышленности.
Израильское издание The Times Of Israel отмечает, что Россия и Иран обладают одними из крупнейших в мире запасов газа и находятся под строгими санкциями США. Обе страны в последние месяцы подчеркивали важность укрепления двустороннего сотрудничества.
Президент России Владимир Путин посетил Тегеран в июле, где он встретился со своим иранским коллегой Ибрагимом Раиси и верховным лидером Исламской республики аятоллой Али Хомейни. Они также говорили о более тесном "долгосрочном сотрудничестве" с Москвой.
В июне российский экспортер "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
На следующий день "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки.
2 сентября, после трехдневной остановки поставок газа в Европу по "Северному потоку", которую делали для проведения технических работ с 31 августа до 2 сентября, "Газпром" объявил о полном прекращении поставок по этому газопроводу. На этом фоне в Европе начали расти цены на газ, а также падать курс евро.
В Европейской комиссии считают, что заявление о поломке – лживый предлог для остановки газопровода.