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В МИД Ирана заявили: не будут "безразличными", если будет доказано, что РФ использует их беспилотники в Украине

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Глава МИД Ирана заявил, что его страна готова вести прямые переговоры с Украиной
Глава МИД Ирана заявил, что его страна готова вести прямые переговоры с Украиной 
Фото: EPA

Иран не останется равнодушным, если будет доказано, что его беспилотники используются Россией в войне в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян в видеообращении, сообщило Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

Также он заявил, что сотрудничество в области обороны между Тегераном и Москвой будет продолжаться.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что Иран не поставлял какое-либо оружие России для войны против Украины. Он подтвердил готовность его страны вести прямые переговоры с Украиной по этому вопросу и сказал, что передал это главе европейского внешнеполитического ведомства Жозепу Боррелю, сообщило агентство AFP

Другой представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани возразил, что иранские военные помогают России в аннексированном Крыму совершать атаки на украинские города с беспилотников, отметило агентство.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. 

Как сообщал "Голос Америки", 18 октября постпред Украины при ООН Сергей Кислица направил письмо Гутерришу, в котором Украина пригласила экспертов ООН для проверки происхождения беспилотников, используемых Россией для нападения на украинские объекты. В то же время постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что приглашение экспертов ООН в Украину "не имеет под собой никаких правовых оснований", и призвал Гутерриша "предотвратить какие-либо злоупотребления" резолюцией ООН по вопросам, связанным с войной в Украине, сообщал "Голос Америки"

20 октября Совбез ООН рассматривал вопрос использования Россией иранских дронов против гражданского населения и инфраструктуры Украины. Заседание проходило в закрытом режиме. По его итогам США и Великобритания заявили, что закупкой иранских беспилотников РФ нарушает резолюцию Совбеза ООН.

Теги: Россия, Украина, Иран, МИД, ООН, МИД Украины, агрессия, Тегеран, беспилотники, Сергей Кислица, российская агрессия, война России против Украины
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