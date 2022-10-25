В МИД Ирана заявили: не будут "безразличными", если будет доказано, что РФ использует их беспилотники в Украине

Глава МИД Ирана заявил, что его страна готова вести прямые переговоры с Украиной Фото: EPA

Также он заявил, что сотрудничество в области обороны между Тегераном и Москвой будет продолжаться.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что Иран не поставлял какое-либо оружие России для войны против Украины. Он подтвердил готовность его страны вести прямые переговоры с Украиной по этому вопросу и сказал, что передал это главе европейского внешнеполитического ведомства Жозепу Боррелю, сообщило агентство AFP.

Другой представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани возразил, что иранские военные помогают России в аннексированном Крыму совершать атаки на украинские города с беспилотников, отметило агентство.