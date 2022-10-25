Премьер Израиля пообещал отреагировать на "опасную близость" России и Ирана

Лапид отметил, что проводит "тесные" консультации с США по поводу ситуации с Россией и Ираном Фото: EPA

По его словам, часть работы правительства Израиля "связана с очень опасной близостью, которая создается между Россией и Ираном".

Лапид подчеркнул, что Израиль не собирается это игнорировать или ничего не делать, поэтому "нужно ежедневно пересматривать ситуацию и реагировать".

Израильский премьер отметил, что проводит "тесные" консультации с США по поводу ситуации с Россией и Ираном.

На вопрос о том, что мешает Израилю поставить Украине системы противоракетной обороны, он ответил, что "уравновешивает два соображения".

"Во-первых, мы на стороне Украины. Мы ее поддерживаем. Мы только что проголосовали в ООН, заявив миру, что никогда не признаем аннексию четырех областей. Мы до сих пор единственная страна в мире, которая построила полевой госпиталь в Украине. Другое соображение заключается в том, чтобы обеспечить постоянную защиту интересов национальной безопасности Израиля", – заявил премьер.