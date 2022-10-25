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Премьер Израиля пообещал отреагировать на "опасную близость" России и Ирана

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Лапид отметил, что проводит "тесные" консультации с США по поводу ситуации с Россией и Ираном
Лапид отметил, что проводит "тесные" консультации с США по поводу ситуации с Россией и Ираном
Фото: EPA

Израиль все больше обеспокоен "опасной близостью" между Россией и Ираном в связи с поставкой произведенных в Исламской Республике беспилотников для нападения на Украину. Об этом заявил премьер-министр Яир Лапид в интервью The Jerusalem Post.

По его словам, часть работы правительства Израиля "связана с очень опасной близостью, которая создается между Россией и Ираном".

Лапид подчеркнул, что Израиль не собирается это игнорировать или ничего не делать, поэтому "нужно ежедневно пересматривать ситуацию и реагировать".

Израильский премьер отметил, что проводит "тесные" консультации с США по поводу ситуации с Россией и Ираном.

На вопрос о том, что мешает Израилю поставить Украине системы противоракетной обороны, он ответил, что "уравновешивает два соображения".

"Во-первых, мы на стороне Украины. Мы ее поддерживаем. Мы только что проголосовали в ООН, заявив миру, что никогда не признаем аннексию четырех областей. Мы до сих пор единственная страна в мире, которая построила полевой госпиталь в Украине. Другое соображение заключается в том, чтобы обеспечить постоянную защиту интересов национальной безопасности Израиля", – заявил премьер.

Контекст:

После вторжения РФ 24 февраля в рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы. Однако в стране отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

16 октября, после того, как стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. Это разрушит отношения Израиля с РФ, отреагировал экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Шая не отображает позицию правительства страны.

18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.

19 октября министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль готов активно участвовать в создании для Украины эффективной системы раннего предупреждения об авиаударах, но не будет передавать системы вооружений Украине "из-за ряда оперативных соображений".

По данным СМИ, Израиль передал Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами-камикадзе.

24 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на саммите демократии Haaretz, призвав Израиль, который отказывается предоставлять вооружение Украине, определиться, с кем он в этой войне.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Иран, Израиль, война, война России против Украины, Яир Лапид
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