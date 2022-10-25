ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские евреи обратились к Израилю с просьбой помочь в борьбе с иранскими беспилотниками

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зисельс: Россия очевидная и откровенная угроза всему цивилизованному миру
Зисельс: Россия – очевидная и откровенная угроза всему цивилизованному миру
Фото: Йосиф Зісельс / Facebook

Украинские евреи обратились к властям и гражданскому обществу Израиля с призывом помочь бороться с иранскими беспилотниками. Соответствующее заявление в своем Facebook опубликовал сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, диссидент Иосиф Зисельс.

Он отмечает, что Россия в проигрышной для себя войне выбрала тактику массированных ракетных обстрелов и атак дронами-камикадзе по жилым районам и объектам гражданской инфраструктуры, критически необходимой для жизнеобеспечения населения.

"Евреи Украины страдают от боевых действий, оккупации и военных преступлений российской армии так же, как и весь украинский народ, органической частью которого они являются. Десятки тысяч евреев были вынуждены уехать, сотни погибли. Подавляющее большинство из них – мирные граждане, которых догнали российские ракеты, бомбы и снаряды в собственных домах, по дороге на работу, во время эвакуации", – говорится в обращении.

Зисельс добавил, что российскими обстрелами уничтожаются и повреждаются объекты еврейской общественной инфраструктуры по всей стране – мемориалы памяти жертв Холокоста, кладбища, синагоги. Также пострадали синагоги не только в зоне боев, но и в городах, расположенных в сотнях километров от линии фронта.

"Россия – очевидная и откровенная угроза всему цивилизованному миру. Россия после определенных размышлений и несбывшихся надежд на поддержку Израиля наконец-то избрала себе союзников на Ближнем Востоке, и это не Израиль. Сегодня, когда окончательно оформился военный союз кремлевского режима с тегеранскими муллами и палестинскими террористами, это должно наконец-то стать понятным и в Иерусалиме", – говорится в сообщении.

Зисельс подчеркнул, что еще не поздно присоединиться к союзу демократических и свободных стран.

"Украина нуждается в вашей помощи. Каждый день на наши города обрушиваются десятки беспилотников иранского происхождения. Израиль, безусловно, имеет технологии эффективной борьбы с подобной угрозой. Помогите Украине уменьшить количество невинных жертв бесчеловечной агрессии. Займите свое место на светлой и справедливой стороне истории", – призвал он.

Сейчас обращение подписали 106 человек, но сбор подписей продолжается.

https://www.facebook.com/josef.zissels/posts/pfbid0q63b39SpuskEKfmdFN4RiLBqKfgb555UqZuQMEThUFKkeLJbtn5SLcfjNtKQuBuAl

Контекст:

После вторжения РФ 24 февраля в рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы. Однако в стране отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

16 октября, после того, как стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. Это разрушит отношения Израиля с РФ, отреагировал экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Шая не отображает позицию правительства страны.

18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.

19 октября министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль готов активно участвовать в создании для Украины эффективной системы раннего предупреждения об авиаударах, но не будет передавать системы вооружений Украине "из-за ряда оперативных соображений".

По данным СМИ, Израиль передал Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами-камикадзе.

24 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на саммите демократии Haaretz, призвав Израиль, который отказывается предоставлять вооружение Украине, определиться с кем он в этой войне:.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Израиль, Иосиф Зисельс, война, евреи, война России против Украины, дрон-камикадзе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Проживающая в РФ украинская актриса Безрук рассказала, почему замалчивает нападение России на Украину
Проживающая в РФ украинская актриса Безрук рассказала, почему замалчивает нападение России на Украину
"Невероятная по эстетике и шарму женщина". Мейхер в юбке с огромным разрезом устроила фотосессию на улице
"Невероятная по эстетике и шарму женщина". Мейхер в юбке с огромным разрезом устроила фотосессию на улице
"Я не мог поверить в то, что встречаюсь с Джулией Робертс". Звезда сериала "Друзья" рассказал, как бросил голливудскую знаменитость
"Я не мог поверить в то, что встречаюсь с Джулией Робертс". Звезда сериала "Друзья" рассказал, как бросил голливудскую знаменитость
Ребрик: Знаете, как можно охарактеризовать нашу жизнь? Интервальная – успеть все между тревогами и отключениями света
Ребрик: Знаете, как можно охарактеризовать нашу жизнь? Интервальная – успеть все между тревогами и отключениями света
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье
Тина Кароль показала 13-летнему сыну штаб-квартиру ООН и рассказала, о каком будущем для него мечтает
Тина Кароль показала 13-летнему сыну штаб-квартиру ООН и рассказала, о каком будущем для него мечтает
"Счастливая мамка охеревает". Настя Короткая показала свое состояние рядом с новорожденным сыном
"Счастливая мамка охеревает". Настя Короткая показала свое состояние рядом с новорожденным сыном
"Надо, чтобы это видели все в Рашке". Гордон показал, как в РФ может выглядеть военная агитация. В сети отреагировали
"Надо, чтобы это видели все в Рашке". Гордон показал, как в РФ может выглядеть военная агитация. В сети отреагировали
Чмерковский высказался о своих коллегах – защищающем Украину на фронте Дикусаре и Яме, который покинул Украину в первый день войны
Чмерковский высказался о своих коллегах – защищающем Украину на фронте Дикусаре и Яме, который покинул Украину в первый день войны
"Сильная женщина". Экс-жена Кличко опубликовала фото в декольтированном платье
"Сильная женщина". Экс-жена Кличко опубликовала фото в декольтированном платье
"Ты мой навсегда!" Каминская рассказала о чувствах к Дикусару
"Ты мой – навсегда!" Каминская рассказала о чувствах к Дикусару
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в глубоком декольте наклонилась перед камерой
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в глубоком декольте наклонилась перед камерой
Пирог из сала и ржаного хлеба. Рецепт без выпекания от эксперта
Пирог из сала и ржаного хлеба. Рецепт без выпекания от эксперта
"Да, детка! Что за горячая кошка!" Рианна перед камерой натянула микротрусы на тонких поворозках
"Да, детка! Что за горячая кошка!" Рианна перед камерой натянула микротрусы на тонких поворозках
"Я лежала, как маленькое поленце". 27-летняя Grosu рассказала о своем здоровье впервые после операции
"Я лежала, как маленькое поленце". 27-летняя Grosu рассказала о своем здоровье впервые после операции
"Скучаю по тебе". 32-летняя Миша Романова снялась в салоне авто в объятиях мужчины
"Скучаю по тебе". 32-летняя Миша Романова снялась в салоне авто в объятиях мужчины
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (153802)
2
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО (131536)
3
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона (107278)
4
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой (100783)
5
Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично (62234) G
6
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой (39886)
7
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео (38775)
8
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ (30110)
 
 
 
 