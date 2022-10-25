Украинские евреи обратились к Израилю с просьбой помочь в борьбе с иранскими беспилотниками

Он отмечает, что Россия в проигрышной для себя войне выбрала тактику массированных ракетных обстрелов и атак дронами-камикадзе по жилым районам и объектам гражданской инфраструктуры, критически необходимой для жизнеобеспечения населения.
"Евреи Украины страдают от боевых действий, оккупации и военных преступлений российской армии так же, как и весь украинский народ, органической частью которого они являются. Десятки тысяч евреев были вынуждены уехать, сотни погибли. Подавляющее большинство из них – мирные граждане, которых догнали российские ракеты, бомбы и снаряды в собственных домах, по дороге на работу, во время эвакуации", – говорится в обращении.
Зисельс добавил, что российскими обстрелами уничтожаются и повреждаются объекты еврейской общественной инфраструктуры по всей стране – мемориалы памяти жертв Холокоста, кладбища, синагоги. Также пострадали синагоги не только в зоне боев, но и в городах, расположенных в сотнях километров от линии фронта.
"Россия – очевидная и откровенная угроза всему цивилизованному миру. Россия после определенных размышлений и несбывшихся надежд на поддержку Израиля наконец-то избрала себе союзников на Ближнем Востоке, и это не Израиль. Сегодня, когда окончательно оформился военный союз кремлевского режима с тегеранскими муллами и палестинскими террористами, это должно наконец-то стать понятным и в Иерусалиме", – говорится в сообщении.
Зисельс подчеркнул, что еще не поздно присоединиться к союзу демократических и свободных стран.
"Украина нуждается в вашей помощи. Каждый день на наши города обрушиваются десятки беспилотников иранского происхождения. Израиль, безусловно, имеет технологии эффективной борьбы с подобной угрозой. Помогите Украине уменьшить количество невинных жертв бесчеловечной агрессии. Займите свое место на светлой и справедливой стороне истории", – призвал он.
Сейчас обращение подписали 106 человек, но сбор подписей продолжается.
После вторжения РФ 24 февраля в рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы. Однако в стране отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.
16 октября, после того, как стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. Это разрушит отношения Израиля с РФ, отреагировал экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Шая не отображает позицию правительства страны.
18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.
19 октября министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль готов активно участвовать в создании для Украины эффективной системы раннего предупреждения об авиаударах, но не будет передавать системы вооружений Украине "из-за ряда оперативных соображений".
По данным СМИ, Израиль передал Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами-камикадзе.
24 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на саммите демократии Haaretz, призвав Израиль, который отказывается предоставлять вооружение Украине, определиться с кем он в этой войне:.