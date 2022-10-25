Украинские евреи обратились к Израилю с просьбой помочь в борьбе с иранскими беспилотниками

Он отмечает, что Россия в проигрышной для себя войне выбрала тактику массированных ракетных обстрелов и атак дронами-камикадзе по жилым районам и объектам гражданской инфраструктуры, критически необходимой для жизнеобеспечения населения.

"Евреи Украины страдают от боевых действий, оккупации и военных преступлений российской армии так же, как и весь украинский народ, органической частью которого они являются. Десятки тысяч евреев были вынуждены уехать, сотни погибли. Подавляющее большинство из них – мирные граждане, которых догнали российские ракеты, бомбы и снаряды в собственных домах, по дороге на работу, во время эвакуации", – говорится в обращении.

Зисельс добавил, что российскими обстрелами уничтожаются и повреждаются объекты еврейской общественной инфраструктуры по всей стране – мемориалы памяти жертв Холокоста, кладбища, синагоги. Также пострадали синагоги не только в зоне боев, но и в городах, расположенных в сотнях километров от линии фронта.

"Россия – очевидная и откровенная угроза всему цивилизованному миру. Россия после определенных размышлений и несбывшихся надежд на поддержку Израиля наконец-то избрала себе союзников на Ближнем Востоке, и это не Израиль. Сегодня, когда окончательно оформился военный союз кремлевского режима с тегеранскими муллами и палестинскими террористами, это должно наконец-то стать понятным и в Иерусалиме", – говорится в сообщении.

Зисельс подчеркнул, что еще не поздно присоединиться к союзу демократических и свободных стран.

"Украина нуждается в вашей помощи. Каждый день на наши города обрушиваются десятки беспилотников иранского происхождения. Израиль, безусловно, имеет технологии эффективной борьбы с подобной угрозой. Помогите Украине уменьшить количество невинных жертв бесчеловечной агрессии. Займите свое место на светлой и справедливой стороне истории", – призвал он.

Сейчас обращение подписали 106 человек, но сбор подписей продолжается.