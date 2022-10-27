В Белом доме видят признаки того, что Россия может консультировать Иран по "передовым методам" подавления протестов

"Мы обеспокоены тем, что Москва может консультировать Тегеран по передовым методам управления протестами, опираясь на обширный опыт России в подавлении открытых демонстраций. Доказательства того, что Иран помогает России вести войну против Украины, очевидны и общедоступны. А Иран и Россия становятся тем ближе, чем более они становятся изолированными", – отметила Жан-Пьер.
Она добавила, что Соединенные Штаты шлют очень понятный и четкий месседж Ирану: "прекратите убивать своих граждан и прекратите посылать в Россию оружие, чтобы убивать украинцев".
"Мы по-прежнему привержены обеспечению того, чтобы виновные в жестоком разгоне этих отважных протестующих были привлечены к ответственности", – заключила пресс-секретарь.
Журналисты впоследствии спросили у Кирби, есть ли у американской администрации подтверждения того, что Москва может поддерживать репрессии Ирана против его гражданского населения.
"Я не буду вдаваться в подробности об источниках информации здесь, на трибуне. Карин [Жан-Пьер] не выдвигала никаких обвинений. Она приводила факт – мы знаем, что они [россияне] могут рассматривать возможность какой-то поддержки способности Ирана расправиться с протестующими. К сожалению, у России есть опыт в этом", – ответил он.
Кирби на просьбу уточнить формулировку добавил, что в администрации США "видят признаки того, что они [власти РФ], возможно, рассматривают возможность помочь в обучении иранцев подавлению протестующих".
По его словам, в Белом доме "будут смотреть, куда это пойдет".
"Но это просто еще один пример того, как Россия и Иран сейчас работают вместе, чтобы нарушать не только права человека и гражданские права людей в Иране, но и, конечно, подвергать еще большей опасности жизни украинцев", – пояснил он.
22-летняя Махса (Джина) Амини из Саккеза (Курдистан) 13 сентября приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания".
Свидетели сказали, что Амини избили в фургоне для задержанных, через три дня после задержания она умерла. Полиция факт избиения отрицает, заявляя, что студентка умерла от сердечного приступа. 17 сентября Амини похоронили.
Ее смерть вызвала протесты против ограничений свобод в Иране, в том числе – жестких правил ношения одежды. Протесты охватили большинство провинций Ирана. По оценке Reuters, это самые массовые митинги с 2019 года, когда в Иране проходили протесты из-за цен на топливо. Тогда во время подавления митингов были убиты, по данным агентства, около 1500 человек.
С 23 сентября в Иране начались также проправительственные марши, участники которых призвали к казни бунтовщиков, сообщили Reuters и Al Arabiya. Они скандировали "Нарушители Корана должны быть казнены", выкрикивали "Смерть Америке" и "Смерть Израилю", а антиправительственных демонстрантов осудили в качестве "солдат Израиля". Тегеран также обвинил США в использовании беспорядков для попыток "дестабилизировать ситуацию в стране".
На 26 сентября по меньшей мере 76 человек погибли в Иране из-за силовых разгонов общенациональных протестов, начавшихся после смерти Амини, сообщала базирующаяся в Норвегии неправительственная организация Iran Human Rights.
Протесты в Иране продолжаются уже больше месяца и не ослабевают, а к концу октября наметилась тенденция к обострению.