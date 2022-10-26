Байден поговорил с Мелони, договорились продолжать оказывать помощь Украине

Как сказано на сайте администрации Байдена, лидеры подчеркнули прочные отношения между Соединенными Штатами и Италией и выразили готовность работать вместе в рамках НАТО "для решения общих проблем".
"Они обсудили свое обязательство продолжать оказывать помощь Украине, привлекать Россию к ответственности за ее агрессию, решать проблемы, исходящие от Китая, и обеспечивать устойчивые и доступные энергоресурсы", – сказано в сообщении.
Мелони подчеркнула важность трансатлантического партнерства, особенно "в свете исторических проблем, с которыми столкнулись западные демократии". Как уточнила пресс-служба итальянского премьера, речь идет о войне в Украине, энергетическом и продовольственном кризисе.
Агентство Reuters отметило, что правительство Мелони является самой "правой" администрацией Италии со времен Второй мировой войны, и прежние тесные связи между Москвой вызывают "обеспокоенность у союзников по НАТО".
В июле в Италии возник политический кризис. Партия "Движение пяти звезд", которая входила в коалицию, 14 июля бойкотировала голосование о доверии правительству. Тогдашний премьер-министр Марио Драги подал в отставку, но президент Серджо Маттарелла не принял ее и предложил выступить в парламенте еще раз.
20 июля Сенат Италии выразил доверие кабинету Драги. Члены трех крупнейших партий "Движение пяти звезд", "Вперед, Италия" и "Лига", которые входили в коалицию, не приняли участия в голосовании. Драги подал в отставку второй раз. Маттарелла принял ее и назначил внеочередные парламентские выборы.
Членами правительства стали представители партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия". Эти правоцентристские партии выиграли парламентские выборы и создали коалицию. Партия Мелони "Братья Италии" набрала 26%, "Лига" – 8,9%, "Вперед, Италия" – 8,3%.
Мелони приняла присягу премьер-министра Италии 22 октября, она стала первой женщиной, занявшей этот пост.