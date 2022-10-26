Байден поговорил с Мелони, договорились продолжать оказывать помощь Украине

Как сказано на сайте администрации Байдена, лидеры подчеркнули прочные отношения между Соединенными Штатами и Италией и выразили готовность работать вместе в рамках НАТО "для решения общих проблем".

"Они обсудили свое обязательство продолжать оказывать помощь Украине, привлекать Россию к ответственности за ее агрессию, решать проблемы, исходящие от Китая, и обеспечивать устойчивые и доступные энергоресурсы", – сказано в сообщении.

Мелони подчеркнула важность трансатлантического партнерства, особенно "в свете исторических проблем, с которыми столкнулись западные демократии". Как уточнила пресс-служба итальянского премьера, речь идет о войне в Украине, энергетическом и продовольственном кризисе.

Агентство Reuters отметило, что правительство Мелони является самой "правой" администрацией Италии со времен Второй мировой войны, и прежние тесные связи между Москвой вызывают "обеспокоенность у союзников по НАТО".