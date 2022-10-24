Новый премьер Италии Мелони приняла присягу и заявила: "Теперь сразу за работу"

Вместе с Мелони, первой женщиной-премьером в истории Италии, присягу приняли и члены сформированного ею правительства.
Церемония приведения к присяге проходила в присутствии президента Серджо Маттареллы в Квиринальском дворце в Риме.
Членами правительства стали члены партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия". Эти правоцентристские партии выиграли парламентские выборы и создали коалицию. Партия Мелони набрала 26%, "Лига" – 8,9%, "Вперед, Италия" – 8,3%.
После присяги Мелони показала своих министров и написала в Twitter: "Теперь сразу за работу".
Ecco la squadra di Governo che, con orgoglio e senso di responsabilità, servirà l’Italia. Adesso subito al lavoro. pic.twitter.com/QnaJ20fqyK— Giorgia Meloni * * (@GiorgiaMeloni) October 22, 2022
В июле в Италии возник политический кризис. Партия "Движение пяти звезд", которая входила в коалицию, 14 июля бойкотировала голосование о доверии правительству. Тогдашний премьер-министр Марио Драги подал в отставку, но президент не принял ее и предложил выступить в парламенте еще раз.
20 июля Сенат Италии выразил доверие кабинету Драги. За доверие проголосовали 95 сенаторов, против были 35. Всего на заседании присутствовали 192 сенатора, но в голосовании приняли участие 133. Члены трех крупнейших партий "Движение пяти звезд", "Вперед, Италия" и "Лига", которые входили в коалицию, не приняли участия в голосовании.
Драги подал в отставку второй раз. Маттарелла принял ее и назначил внеочередные парламентские выборы.