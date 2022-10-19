Новоизбранный спикер Палаты депутатов Италии, поддерживающий Путина, призвал "быть осторожными" с санкциями против РФ

Фонтана считает, что в случае российских контрсанкций Европа может уступить РФ, потому что европейцы меньше привыкли страдать, чем россияне Фото: EPA

По словам Фонтаны, санкции – это хороший способ вести войну без применения оружия, поэтому Европа поступила очень хорошо, введя их.

"Но мы должны быть осторожны. В случае российских контрсанкций мы можем уступить им, потому что мы меньше привыкли страдать, чем россияне. Риск в том, что они станут бумерангом. Может быть, их готовили годами, а Европа к этому не готова", – сказал он.