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Новоизбранный спикер Палаты депутатов Италии, поддерживающий Путина, призвал "быть осторожными" с санкциями против РФ

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Фонтана считает, что в случае российских контрсанкций Европа может уступить РФ, потому что европейцы меньше привыкли страдать, чем россияне
Фонтана считает, что в случае российских контрсанкций Европа может уступить РФ, потому что европейцы меньше привыкли страдать, чем россияне
Фото: EPA

Недавно избранный спикер Палаты депутатов Италии Лоренцо Фонтана считает, что санкции ЕС против России могут нанести больший ущерб Европе, поэтому с ними нужно "осторожничать". Об этом он сказал 18 октября в эфире канала Rai, его цитируют Agenzia Nova и Dire.

По словам Фонтаны, санкции – это хороший способ вести войну без применения оружия, поэтому Европа поступила очень хорошо, введя их.

"Но мы должны быть осторожны. В случае российских контрсанкций мы можем уступить им, потому что мы меньше привыкли страдать, чем россияне. Риск в том, что они станут бумерангом. Может быть, их готовили годами, а Европа к этому не готова", – сказал он.

Контекст:

Фонтана стал новым спикером Палаты депутатов 14 октября. Раньше он занимал посты министра по делам семьи и министра по европейским делам в правительстве Джузеппе Конте. 

Итальянские СМИ подчеркивают, что во внешней политике Фонтана очень критически относится к президенту США Джо Байдену, но в то же время он "с энтузиазмом" выражался о президенте России Владимире Путине. Он называл его "ориентиром для тех, кто верит в модели идентичности общества" благодаря "великому христианскому религиозному пробуждению, зарегистрированному в стране", а также называл Путина "светом для нас".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Италия, санкции, война России против Украины, Лоренцо Фонтана
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