Новоизбранный спикер Палаты депутатов Италии, поддерживающий Путина, призвал "быть осторожными" с санкциями против РФ

По словам Фонтаны, санкции – это хороший способ вести войну без применения оружия, поэтому Европа поступила очень хорошо, введя их.
"Но мы должны быть осторожны. В случае российских контрсанкций мы можем уступить им, потому что мы меньше привыкли страдать, чем россияне. Риск в том, что они станут бумерангом. Может быть, их готовили годами, а Европа к этому не готова", – сказал он.
Фонтана стал новым спикером Палаты депутатов 14 октября. Раньше он занимал посты министра по делам семьи и министра по европейским делам в правительстве Джузеппе Конте.
Итальянские СМИ подчеркивают, что во внешней политике Фонтана очень критически относится к президенту США Джо Байдену, но в то же время он "с энтузиазмом" выражался о президенте России Владимире Путине. Он называл его "ориентиром для тех, кто верит в модели идентичности общества" благодаря "великому христианскому религиозному пробуждению, зарегистрированному в стране", а также называл Путина "светом для нас".