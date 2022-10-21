Первая женщина-премьер: президент Италии поручил Мелони сформировать правительство, завтра она вступит в должность

Маттарелла встретился с Мелони и поручил ей сформировать правительство Фото: Quirinale / Twitter

Маттарелла встретился с Мелони, она представила ему состав правительства.

45-летняя Мелони, как отмечает ANSA, станет первой женщиной-премьер-министром в истории Италии. Политикой она начала интересоваться в 15 лет. В 2012 году вместе с Иньяцио Ла Руссой и Гвидо Крозетто основала партию "Братья Италии".

Мелони уже обнародовала состав кабмина. Как пишет LaPresse, в списке – 24 министра, шесть должностей займут женщины.

По ее предложению, в правительстве будет два вице-премьера – это представитель партии Forza Italia ("Вперед, Италия") Антонио Таяни (возглавит также МИД) и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини (он будет совмещать этот пост с должностью министра инфраструктуры).

Министром обороны будет Крозетто.

Присягу Мелони и ее кабмин примут 22 октября. Как объясняют итальянские СМИ, утром состоится традиционная церемония передачи полномочий от уходящего с должности премьера Марио Драги к Мелони.