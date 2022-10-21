Первая женщина-премьер: президент Италии поручил Мелони сформировать правительство, завтра она вступит в должность

Маттарелла встретился с Мелони, она представила ему состав правительства.
45-летняя Мелони, как отмечает ANSA, станет первой женщиной-премьер-министром в истории Италии. Политикой она начала интересоваться в 15 лет. В 2012 году вместе с Иньяцио Ла Руссой и Гвидо Крозетто основала партию "Братья Италии".
Мелони уже обнародовала состав кабмина. Как пишет LaPresse, в списке – 24 министра, шесть должностей займут женщины.
По ее предложению, в правительстве будет два вице-премьера – это представитель партии Forza Italia ("Вперед, Италия") Антонио Таяни (возглавит также МИД) и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини (он будет совмещать этот пост с должностью министра инфраструктуры).
Министром обороны будет Крозетто.
Присягу Мелони и ее кабмин примут 22 октября. Как объясняют итальянские СМИ, утром состоится традиционная церемония передачи полномочий от уходящего с должности премьера Марио Драги к Мелони.
В июле в Италии возник политический кризис. Партия "Движение пяти звезд", которая входила в коалицию, 14 июля бойкотировала голосование о доверии правительству. Тогдашний премьер-министр Марио Драги подал в отставку, но президент страны Серджо Маттарелла не принял ее и предложил выступить в парламенте еще раз.
20 июля Сенат Италии выразил доверие кабинету Драги. За доверие проголосовали 95 сенаторов, против были 35. Всего на заседании присутствовали 192 сенатора, но в голосовании приняли участие 133. Члены трех крупнейших партий "Движение пяти звезд", "Вперед, Италия" и "Лига", которые входили в коалицию, не приняли участия в голосовании.
Драги подал в отставку второй раз. Маттарелла принял ее и назначил внеочередные парламентские выборы.
На выборах, состоявшихся 25 сентября, победила партия Мелони, которая набрала 26% голосов. "Лига" Сальвини получила 8,9% голосов, партия Forza Italia ("Вперед, Италия") Сильвио Берлускони набрала 8,3%. Эти три политсилы составляют правоцентристскую коалицию и формировали правительство.