Генштаб ВСУ: За неделю оккупанты атаковали Украину 114 БПЛА. ПВО сбивает 79% дронов противника

Об этом 27 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
Он отметил, что за последнюю неделю Россия выпустила по территории Украины 52 ракеты, при этом ни одна из них не была направленна на военные объекты.
"С 19 октября противник применил также 114 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Украины, что по сравнению с предыдущей неделей меньше на треть. Эффективность системы ПВО также остается на достаточном уровне и составляет 79% сбитых дронов противника", – сообщил Громов.
Так, только за последние сутки ПВО ВСУ уничтожила 18 из 20 дронов-камикадзе, которые применялись по объектам критической инфраструктуры Украины, подчеркнул представитель Генштаба.
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Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
В октябре РФ ракетами и дронами массированно обстреливает территорию Украины, в результате чего повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 ударов, из них 51 – в октябре.
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