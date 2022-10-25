Россия в октябре 51 раз атаковала украинские энергообъекты, с начала вторжения – 85 – Офис генпрокурора

Об этом проинформировал сайт Офиса генпрокурора.

Больше всего ударов оккупантов по объектам критической инфраструктуры пришлось на Днепропетровскую область – восемь, Львовскую – шесть, Винницкую – пять, Сумскую – четыре, Харьковскую – четыре, Киев – четыре.

Согласно инфографике Офиса генпрокурора, удары РФ участились в сентябре, тогда РФ впервые за год атаковала объекты критической инфраструктуры более 12 раз.

Инфографика: gp.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сказал, что Россия реализует политику уничтожения украинцев с помощью создания условий, непригодных для жизни.

"С приближением зимы российское руководство сознательно лишает людей базовых вещей: воды, электричества, тепла. Так же, как сознательно обрекало на голодную смерть во время Голодомора 1932–1933 годов. Это терроризм и военное преступление. Россия и ее руководство должны предстать перед судом за преступление агрессии, геноцида и военные преступления. Мир невозможен, пока зло не наказано", – подчеркнул он, призвав международное сообщество поддержать создание международного трибунала для агрессора.