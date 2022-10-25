ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия в октябре 51 раз атаковала украинские энергообъекты, с начала вторжения – 85 – Офис генпрокурора

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия реализует политику уничтожения украинцев с помощью создания условий, непригодных для жизни, заявил генпрокурор Украины
Россия реализует политику уничтожения украинцев с помощью создания условий, непригодных для жизни, заявил генпрокурор Украины
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Российские оккупационные войска за время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, 85 раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины, в том числе 51 – в октябре.

Об этом проинформировал сайт Офиса генпрокурора. 

Больше всего ударов оккупантов по объектам критической инфраструктуры пришлось на Днепропетровскую область – восемь, Львовскую – шесть, Винницкую – пять, Сумскую – четыре, Харьковскую – четыре, Киев – четыре.

Согласно инфографике Офиса генпрокурора, удары РФ участились в сентябре, тогда РФ впервые за год атаковала объекты критической инфраструктуры более 12 раз.

Инфографика: gp.gov.ua
Инфографика: gp.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сказал, что Россия реализует политику уничтожения украинцев с помощью создания условий, непригодных для жизни. 

"С приближением зимы российское руководство сознательно лишает людей базовых вещей: воды, электричества, тепла. Так же, как сознательно обрекало на голодную смерть во время Голодомора 1932–1933 годов. Это терроризм и военное преступление. Россия и ее руководство должны предстать перед судом за преступление агрессии, геноцида и военные преступления. Мир невозможен, пока зло не наказано", – подчеркнул он, призвав международное сообщество поддержать создание международного трибунала для агрессора.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. В Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области россияне попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области не было света. В Николаевской области враг ударил по двум объектам критической инфраструктуры.

В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили, но в ряде регионов ракеты поразили энергетические объекты.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: энергетика, электричество, геноцид, Голодомор, трибунал, Андрей Костин, инфраструктура, Офис генпрокурора, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Скучаю по тебе". 32-летняя Миша Романова снялась в салоне авто в объятиях мужчины
"Скучаю по тебе". 32-летняя Миша Романова снялась в салоне авто в объятиях мужчины
  Леньо: Культурный фронт невероятно важен. Мы милитарно выгоним врага из своей страны, но у нас останется очень много "русского мира" внутри
  Леньо: Культурный фронт невероятно важен. Мы милитарно выгоним врага из своей страны, но у нас останется очень много "русского мира" внутри G
Алеся БАЦМАН
  "Будут откровенные сцены и красивые тела". На Takflix вышел первый украинский эротический сериал с Зюбиной, Мухарским и Яценко
  "Будут откровенные сцены и красивые тела". На Takflix вышел первый украинский эротический сериал с Зюбиной, Мухарским и Яценко
"Чудеса случаются даже в темные времена". Переживщий оккупацию Купянска пес стал членом семьи итальянского тенора Бочелли. Фото, видео
"Чудеса случаются даже в темные времена". Переживщий оккупацию Купянска пес стал членом семьи итальянского тенора Бочелли. Фото, видео
"Борются, верят, ждут". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию семьям украинских защитников, которые остаются в плену
"Борются, верят, ждут". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию семьям украинских защитников, которые остаются в плену
Слава Демин рассказал, какой совет дал Вере Брежневой, чтобы ее не хейтили
Слава Демин рассказал, какой совет дал Вере Брежневой, чтобы ее не хейтили
Выбирать тыкву по вкусу и цвету. Шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом пюре из запеченной тыквы
Выбирать тыкву по вкусу и цвету. Шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом пюре из запеченной тыквы
10-летняя дочь Бейонсе предложила на аукционе $80 тыс. за бриллиантовые серьги
10-летняя дочь Бейонсе предложила на аукционе $80 тыс. за бриллиантовые серьги
Группа "Без обмежень" собрала в поддержку ВСУ 8 млн грн во время концертного тура за границей
Группа "Без обмежень" собрала в поддержку ВСУ 8 млн грн во время концертного тура за границей
Стало известно, от чего умер Хагрид
Стало известно, от чего умер Хагрид
Сердючка с мамой на концерте в Варшаве пожелали Гордону "миллионную денег пачку и крутую тачку". Видео
Сердючка с мамой на концерте в Варшаве пожелали Гордону "миллионную денег пачку и крутую тачку". Видео
The Rasmus показали, как учили украинский. Видео
The Rasmus показали, как учили украинский. Видео
"У меня похитили личные данные". El Кравчук пострадал от нового продюсера
"У меня похитили личные данные". El Кравчук пострадал от нового продюсера
"Боже мой, женщина, вы потрясающая". 43-летняя Pink показала фигуру в бикини
"Боже мой, женщина, вы потрясающая". 43-летняя Pink показала фигуру в бикини
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ
  Решетник планирует усыновить ребенка
  Решетник планирует усыновить ребенка
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (130952)
2
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО (99355)
3
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона (91262)
4
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой (84457)
5
Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично (56677) G
6
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео (37977)
7
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги (31289)
8
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой (22280)
 
 
 
 