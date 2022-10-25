Россия в октябре 51 раз атаковала украинские энергообъекты, с начала вторжения – 85 – Офис генпрокурора

Об этом проинформировал сайт Офиса генпрокурора.
Больше всего ударов оккупантов по объектам критической инфраструктуры пришлось на Днепропетровскую область – восемь, Львовскую – шесть, Винницкую – пять, Сумскую – четыре, Харьковскую – четыре, Киев – четыре.
Согласно инфографике Офиса генпрокурора, удары РФ участились в сентябре, тогда РФ впервые за год атаковала объекты критической инфраструктуры более 12 раз.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сказал, что Россия реализует политику уничтожения украинцев с помощью создания условий, непригодных для жизни.
"С приближением зимы российское руководство сознательно лишает людей базовых вещей: воды, электричества, тепла. Так же, как сознательно обрекало на голодную смерть во время Голодомора 1932–1933 годов. Это терроризм и военное преступление. Россия и ее руководство должны предстать перед судом за преступление агрессии, геноцида и военные преступления. Мир невозможен, пока зло не наказано", – подчеркнул он, призвав международное сообщество поддержать создание международного трибунала для агрессора.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. В Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области россияне попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области не было света. В Николаевской области враг ударил по двум объектам критической инфраструктуры.
В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили, но в ряде регионов ракеты поразили энергетические объекты.