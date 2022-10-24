ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В ряде областей Украины введут контролируемое ограничение потребления электроэнергии – "Укрэнерго"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Наибольший объем ограничения электроэнергии будет использован в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях
Наибольший объем ограничения электроэнергии будет использован в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях
Фото: depositphotos.com

В Харьковской, Полтавской и Сумской областях введут временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии. Об этом сообщило в Telegram "Укрэнерго".

Наибольший объем ограничения будет использован в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

"Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования", – говорится в сообщении.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. В Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области россияне попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области нет света. В Николаевской области враг ударил по двум объектам критической инфраструктуры.

В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, энергетика, Укрэнерго, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона
В день 35-летия Юрушева рассказала, за что благодарну богу
В день 35-летия Юрушева рассказала, за что благодарну богу
Названа дата проведения финала украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Мероприятие пройдет в укрытии
Названа дата проведения финала украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Мероприятие пройдет в укрытии
"Вульгарно". 64-летняя Мадонна перед камерой широко расставила ноги и потрогала себя рукой
"Вульгарно". 64-летняя Мадонна перед камерой широко расставила ноги и потрогала себя рукой
"Ваше тело скажет вам спасибо". Марина Боржемская рассказала, сколько времени нужно уделять тренировкам
"Ваше тело скажет вам спасибо". Марина Боржемская рассказала, сколько времени нужно уделять тренировкам
  "С тепловизорами им будет тепло". Великий снял пародию на россиянку, решившую помочь оккупантам
  "С тепловизорами им будет тепло". Великий снял пародию на россиянку, решившую помочь оккупантам
"Сложно держаться, но сложнее смотреть на себя в зеркало". Тина Кароль рассказала, какие продукты надо исключить, чтобы не стареть
"Сложно держаться, но сложнее смотреть на себя в зеркало". Тина Кароль рассказала, какие продукты надо исключить, чтобы не стареть
Жена Макаревича кардинально сменила имидж
Жена Макаревича кардинально сменила имидж
  Леньо об украинских артистах в РФ, которые поддерживают Путина: Они для меня не существуют. Они продали душу дьяволу
  Леньо об украинских артистах в РФ, которые поддерживают Путина: Они для меня не существуют. Они продали душу дьяволу G
Алеся БАЦМАН
"Очень красивая: волосы, глаза". Каменских восхитила подписчиков новым роликом
"Очень красивая: волосы, глаза". Каменских восхитила подписчиков новым роликом
"О, какие чиксы", "Это неудобно". Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак снялась лежа рядом с другой девушкой
"О, какие чиксы", "Это неудобно". Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак снялась лежа рядом с другой девушкой
"Птички поют". Галкин, признанный в РФ "иноагентом", улыбаясь, показал лицо крупным планом
"Птички поют". Галкин, признанный в РФ "иноагентом", улыбаясь, показал лицо крупным планом
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО
"Я так взволнована". Экс-жена Кличко сняла селфи-видео и показала двоих мужчин
"Я так взволнована". Экс-жена Кличко сняла селфи-видео и показала двоих мужчин
  "Получается влажным с насыщенным сливочным вкусом". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить манник на кефире из творога
  "Получается влажным с насыщенным сливочным вкусом". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить манник на кефире из творога
  Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично
  Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично G
Алеся БАЦМАН
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мейхер показала внутреннюю часть бедер перед камерой. Видео (141295)
2
"Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову (115718)
3
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (83625)
4
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа (37372)
5
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео (34437)
6
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги (30824)
7
Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично (30212) G
8
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой (27580)
 
 
 
 