В Украине есть возможности для импорта электроэнергии – Галущенко

"Сейчас у нас есть возможности для импорта электроэнергии. Пока этот инструмент мы еще не применяли. Будем наблюдать за ситуацией. Но если возникнет в этом необходимость, то у нас есть возможности для этого", – сказал министр.

Он напомнил, что Украина с 11 октября приостановила экспорт электроэнергии с целью стабилизации энергосистемы, пострадавшей в результате российской агрессии.

"Остановка экспорта – это вынужденная вещь. Для нас это было экономически выгодно, ведь наблюдалась большая разница в цене. Также вопрос лежал в политической плоскости. Потому что, потребляя украинскую электроэнергию, страны ЕС экономили на российском газе и угле", – отметил Галущенко.