ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине есть возможности для импорта электроэнергии – Галущенко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Галущенко напомнил, что Украина с 11 октября приостановила экспорт электроэнергии
Галущенко напомнил, что Украина с 11 октября приостановила экспорт электроэнергии
Фото: Герман Галущенко / Facebook

Украина имеет возможности для импорта электроэнергии с учетом обстрелов объектов энергетической инфраструктуры российскими войсками. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью YouTube-каналу "Мы – Украина".

"Сейчас у нас есть возможности для импорта электроэнергии. Пока этот инструмент мы еще не применяли. Будем наблюдать за ситуацией. Но если возникнет в этом необходимость, то у нас есть возможности для этого", – сказал министр.

Он напомнил, что Украина с 11 октября приостановила экспорт электроэнергии с целью стабилизации энергосистемы, пострадавшей в результате российской агрессии.

"Остановка экспорта – это вынужденная вещь. Для нас это было экономически выгодно, ведь наблюдалась большая разница в цене. Также вопрос лежал в политической плоскости. Потому что, потребляя украинскую электроэнергию, страны ЕС экономили на российском газе и угле", – отметил Галущенко.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. В Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области россияне попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области нет света. В Николаевской области враг ударил по двум объектам критической инфраструктуры.

Украинские военные сбили авиацией и средствами ПВО 18 ракет, сообщили в командовании Воздушных сил. В частности, ракеты сбили в ЧерновицкойКиевскойСумской и Черниговской областях.

В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, энергетика, война России против Украины, Герман Галущенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично
  Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично G
Алеся БАЦМАН
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой
"Ответ вас удивит". Жена Остапчука рассказала, почему не комментировала отношения с мужем на фоне слухов об их расставании
"Ответ вас удивит". Жена Остапчука рассказала, почему не комментировала отношения с мужем на фоне слухов об их расставании
Свитолина показала комнату своей новорожденной дочери
Свитолина показала комнату своей новорожденной дочери
"20 лет". Ротару в годовщину смерти мужа показала его могилу
"20 лет". Ротару в годовщину смерти мужа показала его могилу
Названа дата премьеры шоу "Танці. World of Dance", из которого вырезали фрагменты с участием получившей гражданство РФ Татьяны Денисовой
Названа дата премьеры шоу "Танці. World of Dance", из которого вырезали фрагменты с участием получившей гражданство РФ Татьяны Денисовой
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео
"Я боролся со стереотипами о "плохих русских". Стоило тратить время иначе". Проживающий в США российский актер высказался о руководстве РФ
"Я боролся со стереотипами о "плохих русских". Стоило тратить время иначе". Проживающий в США российский актер высказался о руководстве РФ
Вакарчук об умышленных обстрелах Украины россиянами: Вы уже проиграли и являетесь банальными террористами. Победа за нами
Вакарчук об умышленных обстрелах Украины россиянами: Вы уже проиграли и являетесь банальными террористами. Победа за нами
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа
В РФ назвали Роднянского "иноагентом". Он отреагировал
В РФ назвали Роднянского "иноагентом". Он отреагировал
"Украиночка". Подкопаева, которая живет в США, снялась на фоне поля с подсолнухами
"Украиночка". Подкопаева, которая живет в США, снялась на фоне поля с подсолнухами
Дочь Никитина посвятила дебютный трек тем, кто отмечает Хэллоуин, пока "самое страшное происходит в настоящей жизни каждого украинца". Аудио
Дочь Никитина посвятила дебютный трек тем, кто отмечает Хэллоуин, пока "самое страшное происходит в настоящей жизни каждого украинца". Аудио
Болдуин в годовщину смерти украинского оператора посвятил ей публикацию
Болдуин в годовщину смерти украинского оператора посвятил ей публикацию
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дантес показал Кацурину в постели. Фото (144649)
2
Мейхер показала внутреннюю часть бедер перед камерой. Видео (137685)
3
"Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову (104977)
4
"Фото вызывает сердечный приступ". 36-летняя Фокс крупным планом выставила бюст (98888)
5
Бывшая жена Кличко показала, каким стал ее профиль после отказа от фамилии экс-супруга (50239)
6
"Волочкова, которую мы заслужили", "Голландская марихуана и не на такое способна". В сети обсуждают поведение Каминской (39857)
7
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа (36718)
8
"Вау, секси!", "Горячая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук засветила бюст крупным планом (32567)
 
 
 
 