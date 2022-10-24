В Украине есть возможности для импорта электроэнергии – Галущенко

"Сейчас у нас есть возможности для импорта электроэнергии. Пока этот инструмент мы еще не применяли. Будем наблюдать за ситуацией. Но если возникнет в этом необходимость, то у нас есть возможности для этого", – сказал министр.
Он напомнил, что Украина с 11 октября приостановила экспорт электроэнергии с целью стабилизации энергосистемы, пострадавшей в результате российской агрессии.
"Остановка экспорта – это вынужденная вещь. Для нас это было экономически выгодно, ведь наблюдалась большая разница в цене. Также вопрос лежал в политической плоскости. Потому что, потребляя украинскую электроэнергию, страны ЕС экономили на российском газе и угле", – отметил Галущенко.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. В Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области россияне попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области нет света. В Николаевской области враг ударил по двум объектам критической инфраструктуры.
Украинские военные сбили авиацией и средствами ПВО 18 ракет, сообщили в командовании Воздушных сил. В частности, ракеты сбили в Черновицкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях.
В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.