Во всех атакованных 22 октября Россией украинских регионах восстановлена возможность поставки электричества – Зеленский

"Конечно, во многих городах и районах нашим энергокомпаниям приходится использовать графики стабилизационных отключений. Это делается для того, чтобы у всех наших людей был доступ к энергии – в условиях, когда ее производство невозможно в достаточном объеме. Восстановить разрушенные ударами террористов энергообъекты – это гораздо более долгое и сложное дело. Но со временем мы и это обеспечим", – заверил президент.
Зеленский подчеркнул, что украинцам по-прежнему следует очень сознательно потреблять электричество и не забывать ограничивать использование ненужной и энергозатратной техники.
Также он призвал руководителей общин и мэров городов следить за тем, чтобы энергия не тратилась впустую, например, на подсветку вывесок и витрин.
"Продолжается обновление и на деоккупированной территории. Каждый день я получаю новые отчеты о подключении к газу, воде, электричеству сотен домохозяйств в освобожденных районах. В частности, только сегодня и только в двух районах Харьковской области 346 абонентов – снова с газом. Город Волчанск – еще 750 абонентов с электричеством. Город Изюм – еще 300 абонентов с электричеством. Это постоянная работа, которая не прекращается ни дня и продолжается по всей освобожденной территории Украины", – рассказал президент.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. В Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области россияне попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области нет света. В Николаевской области враг ударил по двум объектам критической инфраструктуры.
Украинские военные сбили авиацией и средствами ПВО 18 ракет, сообщили в командовании Воздушных сил. В частности, ракеты сбили в Черновицкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях.
В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.