Во всех атакованных 22 октября Россией украинских регионах восстановлена возможность поставки электричества – Зеленский

"Конечно, во многих городах и районах нашим энергокомпаниям приходится использовать графики стабилизационных отключений. Это делается для того, чтобы у всех наших людей был доступ к энергии – в условиях, когда ее производство невозможно в достаточном объеме. Восстановить разрушенные ударами террористов энергообъекты – это гораздо более долгое и сложное дело. Но со временем мы и это обеспечим", – заверил президент.

Зеленский подчеркнул, что украинцам по-прежнему следует очень сознательно потреблять электричество и не забывать ограничивать использование ненужной и энергозатратной техники.

Также он призвал руководителей общин и мэров городов следить за тем, чтобы энергия не тратилась впустую, например, на подсветку вывесок и витрин.

"Продолжается обновление и на деоккупированной территории. Каждый день я получаю новые отчеты о подключении к газу, воде, электричеству сотен домохозяйств в освобожденных районах. В частности, только сегодня и только в двух районах Харьковской области 346 абонентов – снова с газом. Город Волчанск – еще 750 абонентов с электричеством. Город Изюм – еще 300 абонентов с электричеством. Это постоянная работа, которая не прекращается ни дня и продолжается по всей освобожденной территории Украины", – рассказал президент.