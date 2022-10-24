ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов: Россияне сейчас по военным объектам вообще не бьют, а бьют только по гражданским

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские войска в октябре нанесли сотни ударов по украинским энергетическим объектам
Российские войска в октябре нанесли сотни ударов по украинским энергетическим объектам
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

В последнее время российские оккупанты атакуют в Украине исключительно гражданские объекты, в частности, пытаясь нанести серьезные потери энергетическому сектору. Об этом сообщил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде", опубликованном 24 октября.

Журналисты попросили прокомментировать активизацию российских обстрелов дронами и ракетами в последние недели.

Буданов подчеркнул, что все, что делает сейчас Россия, – это акт терроризма, оккупанты пытаются посеять панику, страх, неуверенность в завтрашнем дне. 

"Во-первых, они пытаются нанести серьезные потери нашему энергетическому сектору, а во-вторых, пытаются прекратить экспорт электроэнергии из Украины, чтобы нанести еще и экономический удар. Ну и вообще, как они говорят, погрузить Украину в сплошную тьму и холодную зиму – это их мечта", – сказал он.

Глава военной разведки заверил, что этого не произойдет. По его словам, "осложнения действительно есть, но критичного пока ничего нет".

"Кстати, интересный момент: весь предыдущий период россияне в основном били по военным объектам, меньшим количеством [ракет] – по гражданским. А сейчас по военным они вообще не бьют, а бьют только по гражданским. Это еще раз подтверждает, что Россия является государством-террористом и использует террористические методы достижения своей цели", – подчеркнул Буданов.

Он обратил внимание на название используемых оккупантами иранских дронов Shahed-136, отметив, что россияне "любят символизм и символ террора используют".

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.

22 октября оккупанты вновь массировано обстреляли Украину, были повреждены объекты инфраструктуры в Одесской, Кировоградской, Волынской, Ровенской, Николаевской областях. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили. 

Теги: терроризм, энергетика, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Последний заплыв в море". 54-летняя Бруни снялась на пляже в спортивной куртке и плавках
"Последний заплыв в море". 54-летняя Бруни снялась на пляже в спортивной куртке и плавках
Cardi B поссорилась с Мадонной
Cardi B поссорилась с Мадонной
Икона стиля, лучший гранатометчик и повар Батон. Боец теробороны создал серию комиксов о побратимах. Фото
Икона стиля, лучший гранатометчик и повар Батон. Боец теробороны создал серию комиксов о побратимах. Фото
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой
"Выглядит потрясающе", "Наша девочка". Меган Маркл вышла на прогулку в платье без бретелей
"Выглядит потрясающе", "Наша девочка". Меган Маркл вышла на прогулку в платье без бретелей
"Нас завернул Господь Бог". Могилевская с командой чуть не попала в эпицентр взрыва
"Нас завернул Господь Бог". Могилевская с командой чуть не попала в эпицентр взрыва
Никитюк показала, чем занимается, когда отключают свет
Никитюк показала, чем занимается, когда отключают свет
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона
В день 35-летия Юрушева рассказала, за что благодарну богу
В день 35-летия Юрушева рассказала, за что благодарну богу
Названа дата проведения финала украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Мероприятие пройдет в укрытии
Названа дата проведения финала украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Мероприятие пройдет в укрытии
"Вульгарно". 64-летняя Мадонна перед камерой широко расставила ноги и потрогала себя рукой
"Вульгарно". 64-летняя Мадонна перед камерой широко расставила ноги и потрогала себя рукой
"Ваше тело скажет вам спасибо". Марина Боржемская рассказала, сколько времени нужно уделять тренировкам
"Ваше тело скажет вам спасибо". Марина Боржемская рассказала, сколько времени нужно уделять тренировкам
  "С тепловизорами им будет тепло". Великий снял пародию на россиянку, решившую помочь оккупантам
  "С тепловизорами им будет тепло". Великий снял пародию на россиянку, решившую помочь оккупантам
"Сложно держаться, но сложнее смотреть на себя в зеркало". Тина Кароль рассказала, какие продукты надо исключить, чтобы не стареть
"Сложно держаться, но сложнее смотреть на себя в зеркало". Тина Кароль рассказала, какие продукты надо исключить, чтобы не стареть
Жена Макаревича кардинально сменила имидж
Жена Макаревича кардинально сменила имидж
  Леньо об украинских артистах в РФ, которые поддерживают Путина: Они для меня не существуют. Они продали душу дьяволу
  Леньо об украинских артистах в РФ, которые поддерживают Путина: Они для меня не существуют. Они продали душу дьяволу G
Алеся БАЦМАН
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову (119202)
2
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (93392)
3
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа (37544)
4
Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично (35544) G
5
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео (35255)
6
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой (33832)
7
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги (30916)
8
"Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний". Автор хита "По кайфу" Кензов посвятил новую песню главнокомандующему ВСУ. Аудио (22502)
 
 
 
 