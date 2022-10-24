Буданов: Россияне сейчас по военным объектам вообще не бьют, а бьют только по гражданским

Журналисты попросили прокомментировать активизацию российских обстрелов дронами и ракетами в последние недели.

Буданов подчеркнул, что все, что делает сейчас Россия, – это акт терроризма, оккупанты пытаются посеять панику, страх, неуверенность в завтрашнем дне.

"Во-первых, они пытаются нанести серьезные потери нашему энергетическому сектору, а во-вторых, пытаются прекратить экспорт электроэнергии из Украины, чтобы нанести еще и экономический удар. Ну и вообще, как они говорят, погрузить Украину в сплошную тьму и холодную зиму – это их мечта", – сказал он.

Глава военной разведки заверил, что этого не произойдет. По его словам, "осложнения действительно есть, но критичного пока ничего нет".

"Кстати, интересный момент: весь предыдущий период россияне в основном били по военным объектам, меньшим количеством [ракет] – по гражданским. А сейчас по военным они вообще не бьют, а бьют только по гражданским. Это еще раз подтверждает, что Россия является государством-террористом и использует террористические методы достижения своей цели", – подчеркнул Буданов.

Он обратил внимание на название используемых оккупантами иранских дронов Shahed-136, отметив, что россияне "любят символизм и символ террора используют".