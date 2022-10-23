Украина потеряла до 90% ветряной энергетики – Минэнерго

"Это ["зеленая" энергетика], пожалуй, наиболее пострадавшая отрасль в энергетике, потому что основная ее часть на юге. Мы уже потеряли где-то 90% ветра и приблизительно до 40–50% солнца. И это, безусловно, огромные потери", – отметил он.
Галущенко добавил, что в 2019-м и 2020 годах в Украине произошел стремительный рост "зеленой" энергетики. Соответственно, ее доля в энергосистеме Украины составляла примерно 10–11%.
"Мы имели стратегию, чтобы выйти на 2030 год на минимум 25% "зеленой" энергетики. Я думаю, что после нашей победы, с учетом полученных разрушений, мы, возможно, еще и увеличим процент", – сказал министр.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.
18 октября президент Украины Владимир Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00. После того как 19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области и нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, в Украине начались массовые отключения электроэнергии.
Днем 20 октября "Укрэнерго" обращалась к жителям Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей с просьбой срочно снизить потребление электроэнергии.
Кроме того, замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко просил украинцев ограничить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00.