Украина потеряла до 90% ветряной энергетики – Минэнерго

"Зеленая" энергетика сильнее всех в отрасли пострадала от ударов РФ Фото: depositphotos.com

"Это ["зеленая" энергетика], пожалуй, наиболее пострадавшая отрасль в энергетике, потому что основная ее часть на юге. Мы уже потеряли где-то 90% ветра и приблизительно до 40–50% солнца. И это, безусловно, огромные потери", – отметил он.

Галущенко добавил, что в 2019-м и 2020 годах в Украине произошел стремительный рост "зеленой" энергетики. Соответственно, ее доля в энергосистеме Украины составляла примерно 10–11%.

"Мы имели стратегию, чтобы выйти на 2030 год на минимум 25% "зеленой" энергетики. Я думаю, что после нашей победы, с учетом полученных разрушений, мы, возможно, еще и увеличим процент", – сказал министр.