"Укрэнерго" восстановила электроснабжение в Хмельницкой области после ракетных ударов

"Укрэнерго" возобновило питание Хмельницкой области после массированного ракетного удара российского агрессора 22 октября. Также продолжаются работы по возобновлению энергоснабжения Ровенской, Черкассской и Волынской областей. По всей стране 70 наших ремонтных бригад ремонтируют инфраструктуру после ракетных обстрелов. Сотни наших сотрудников работают 24/7, для скорейшего возобновления энергоснабжения во всех пострадавших регионах", – говорится в сообщении.
Компания поблагодарила украинцев которые сегодня сознательно уменьшают потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы – с 6.00 в 11.00 и с 17.00 до 23.00.
"Энергетикам сейчас особенно нужна ваша поддержка, чтобы иметь время для возобновления работы поврежденных решистами энергообъектов. Поэтому просим вас бережно относиться к потреблению электроэнергии в течение всего дня. Сегодня с 12 дня Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" был вынужден отдать команду на ограничение потребителей Киева, Киевской области, Черниговщины, Черкасщины и Житомирщины. Это необходимо во избежание перегрузки сетей в этих регионах. Не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов, а использование стиральных машин, бойлеров, кондиционеров и обогревателей перенесите по возможности на ночь. Уменьшая потребление электроэнергии вы вносите такой же вклад в нашу Победу, как и помогая донатами ВСУ. Таким образом, вы вместе с нами спасаете энергосистему Украины", – заявили в "Укрэнерго".
Утром 22 октября воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.
В Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области россияне попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Волынской области – несколько прилетов, часть Луцка без света. В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области нет света. В Николаевской области враг ударил по двум объектам критической инфраструктуры.
Украинские военные сбили авиацией и средствами ПВО 18 ракет, сообщили в командовании Воздушных сил.
По информации "Укрэнерго", масштаб повреждений энергообъектов от сегодняшних ракетных атак сопоставим или может превышать ущерб от ударов 10–12 октября. В Хмельницкой области без света были 672 тыс. абонентов.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.