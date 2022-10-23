"Укрэнерго" восстановила электроснабжение в Хмельницкой области после ракетных ударов

"Укрэнерго" возобновило питание Хмельницкой области после массированного ракетного удара российского агрессора 22 октября. Также продолжаются работы по возобновлению энергоснабжения Ровенской, Черкассской и Волынской областей. По всей стране 70 наших ремонтных бригад ремонтируют инфраструктуру после ракетных обстрелов. Сотни наших сотрудников работают 24/7, для скорейшего возобновления энергоснабжения во всех пострадавших регионах", – говорится в сообщении.

Компания поблагодарила украинцев которые сегодня сознательно уменьшают потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы – с 6.00 в 11.00 и с 17.00 до 23.00.

"Энергетикам сейчас особенно нужна ваша поддержка, чтобы иметь время для возобновления работы поврежденных решистами энергообъектов. Поэтому просим вас бережно относиться к потреблению электроэнергии в течение всего дня. Сегодня с 12 дня Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" был вынужден отдать команду на ограничение потребителей Киева, Киевской области, Черниговщины, Черкасщины и Житомирщины. Это необходимо во избежание перегрузки сетей в этих регионах. Не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов, а использование стиральных машин, бойлеров, кондиционеров и обогревателей перенесите по возможности на ночь. Уменьшая потребление электроэнергии вы вносите такой же вклад в нашу Победу, как и помогая донатами ВСУ. Таким образом, вы вместе с нами спасаете энергосистему Украины", – заявили в "Укрэнерго".