Энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 36 тысяч семей

Без электричества остаются 97 населенных пунктов, где нет доступа к проведению работ Фото: ДТЭК Донецкие электросети / Facebook

"Специалисты энергокомпании прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления света, как только стихают обстрелы и военные дают разрешение на ремонты. Пока без электричества остаются 97 населенных пунктов, где нет доступа к проведению работ. Аварийные бригады "ДТЭК Донецкие электросети" обязательно вернут свет всем в области, как только это будет возможно", – сообщили в компании.

Для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч километров электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры – котельные, школы, садики и медучреждения.