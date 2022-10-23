Энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 36 тысяч семей

"Специалисты энергокомпании прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления света, как только стихают обстрелы и военные дают разрешение на ремонты. Пока без электричества остаются 97 населенных пунктов, где нет доступа к проведению работ. Аварийные бригады "ДТЭК Донецкие электросети" обязательно вернут свет всем в области, как только это будет возможно", – сообщили в компании.
Для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч километров электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры – котельные, школы, садики и медучреждения.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.
18 октября президент Украины Владимир Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00. После того как 19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области и нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, в Украине начались массовые отключения электроэнергии.
Днем 20 октября "Укрэнерго" обращалась к жителям Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей с просьбой срочно снизить потребление электроэнергии.
Кроме того, замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко просил украинцев ограничить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00.