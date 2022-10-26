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"Иранские беспилотники временно выигрывают". Резников сообщил, что Украина ждет от США дроны Switchblade 600

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Резников напомнил, что Россия купила у Ирана 2400 беспилотников
Резников напомнил, что Россия купила у Ирана 2400 беспилотников
Фото: ЕРА

Украина ожидает поставок американских дронов-камикадзе Switchblade 600. Об этом министр обороны страны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, которое вышло 25 октября.

Как отметил Резников, "мы все еще ждем" эти БПЛА. Производитель дронов – компания AeroVironment – заявил, что в ближайшие недели отправит в Украину первую партию таких боеприпасов, отмечает Politico.

Глава Минобороны Украины добавил, что за последние недели Россия купила у Ирана 2400 беспилотников, поэтому на данный момент, по его словам, "иранские беспилотники временно выигрывают это соревнование". 

22 августа пресс-секретарь Пентагона Джессика Максвелл сообщала Defense News, что армия США в течение месяца заключит с AeroVironment контракт на закупку 10 дронов Switchblade 600.

США уже передавали Украине беспилотники Switchblade весной. Однако в Пентагоне не сообщали, какую версию БПЛА получила Украина – Switchblade 300 или Switchblade 600. По состоянию на 14 октября в списке военной помощи, которую США выделили (не вся она уже передана) Украине с 24 февраля, есть 700 дронов Switchblade (версия не уточняется), указано на сайте Пентагона.

Контекст:

Дроны-камикадзе Switchblade оснащены камерами, системами наведения и ударными боеголовками. Модели дронов описаны на сайте компании-производителя AeroVironment. Модель 300 может поразить цель на расстоянии до 10 км, но в связи с размером аккумулятора ограничена временем полета. Он весит около 2,5 кг.

Switchblade 600 весит 23 кг, он может атаковать с максимальной скоростью 185 км/ч. "Представляет собой следующее поколение барражирующих ракет увеличенной дальности", – говорится в описании. Дрон несет противотанковую боевую часть типа Javelin, предназначенную для нейтрализации бронетехники. Switchblade 600 может устанавливаться на наземную транспортную платформу, а также использоваться как ударный боеприпас типа "воздух – земля".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Пентагон, военная помощь, помощь, Алексей Резников, беспилотники, Минобороны, война России против Украины, армия США, Switchblade
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