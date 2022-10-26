"Иранские беспилотники временно выигрывают". Резников сообщил, что Украина ждет от США дроны Switchblade 600

Как отметил Резников, "мы все еще ждем" эти БПЛА. Производитель дронов – компания AeroVironment – заявил, что в ближайшие недели отправит в Украину первую партию таких боеприпасов, отмечает Politico.

Глава Минобороны Украины добавил, что за последние недели Россия купила у Ирана 2400 беспилотников, поэтому на данный момент, по его словам, "иранские беспилотники временно выигрывают это соревнование".

22 августа пресс-секретарь Пентагона Джессика Максвелл сообщала Defense News, что армия США в течение месяца заключит с AeroVironment контракт на закупку 10 дронов Switchblade 600.

США уже передавали Украине беспилотники Switchblade весной. Однако в Пентагоне не сообщали, какую версию БПЛА получила Украина – Switchblade 300 или Switchblade 600. По состоянию на 14 октября в списке военной помощи, которую США выделили (не вся она уже передана) Украине с 24 февраля, есть 700 дронов Switchblade (версия не уточняется), указано на сайте Пентагона.