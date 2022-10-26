Резников о ядерных угрозах РФ: Я надеюсь, в Самарканде они получили сигнал, что это будет последний шаг этого режима

Резников о ядерной угрозе РФ: Когда у вас у соседа такое безумие, вы должны понимать, что риск есть Фото: ЕРА

Как сказал министр, "когда у вас у соседа такое безумие, вы должны понимать, что риск есть". По его оценке, этот риск не большой. Резников не уверен, что россияне "технически готовы это сделать". Он считает, что в РФ тоже не уверены в этом.

Кроме того, министр пояснил, что любое использование ядерного оружия на поле боя затронет и российские войска в районе его применения.

В интервью Fox News, которое вышло в тот же день, Резников высказал мнение, что РФ может использовать заявления о ядерном оружии как подготовку к операции "под ложным флагом" или в качестве давления на союзников Украины, чтобы остановить предоставление помощи.

Он отметил, что США послали четкий сигнал об ответственности за применение Россией ядерного оружия.

"Я надеюсь, они получили также сигнал на саммите [ШОС] в Самарканде от лидеров других [стран], таких как Китай, Индия. Я надеюсь, они получили сигнал, что это будет не просто глупый шаг, а последний шаг этого режима в мире", – добавил глава Минобороны.