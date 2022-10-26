Резников о ядерных угрозах РФ: Я надеюсь, в Самарканде они получили сигнал, что это будет последний шаг этого режима

Как сказал министр, "когда у вас у соседа такое безумие, вы должны понимать, что риск есть". По его оценке, этот риск не большой. Резников не уверен, что россияне "технически готовы это сделать". Он считает, что в РФ тоже не уверены в этом.
Кроме того, министр пояснил, что любое использование ядерного оружия на поле боя затронет и российские войска в районе его применения.
В интервью Fox News, которое вышло в тот же день, Резников высказал мнение, что РФ может использовать заявления о ядерном оружии как подготовку к операции "под ложным флагом" или в качестве давления на союзников Украины, чтобы остановить предоставление помощи.
Он отметил, что США послали четкий сигнал об ответственности за применение Россией ядерного оружия.
"Я надеюсь, они получили также сигнал на саммите [ШОС] в Самарканде от лидеров других [стран], таких как Китай, Индия. Я надеюсь, они получили сигнал, что это будет не просто глупый шаг, а последний шаг этого режима в мире", – добавил глава Минобороны.
21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Кроме того, в последние дни Россия распространяет сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявляли министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент страны Владимир Путин, также Москва поднимала этот вопрос на заседании Совета Безопасности ООН.
Утверждения России отвергли на заседании Совбеза ООН. Франция, Великобритания и США в совместном заявлении тоже отвергли попытки Шойгу обвинить Украину в подготовке атаки "грязной бомбой". Министр обороны Украины Алексей Резников назвал распространение дезинформации о "грязной бомбе" актом ядерного шантажа со стороны России и заявил, что Украина открыта для любых мониторинговых миссий.
Байден 25 октября заявил, что если Россия решит применить тактическое ядерное оружие в Украине, то "совершит невероятно серьезную ошибку".