ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников о ядерных угрозах РФ: Я надеюсь, в Самарканде они получили сигнал, что это будет последний шаг этого режима

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников о ядерной угрозе РФ: Когда у вас у соседа такое безумие, вы должны понимать, что риск есть
Резников о ядерной угрозе РФ: Когда у вас у соседа такое безумие, вы должны понимать, что риск есть
Фото: ЕРА

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что риск применения Россией ядерного оружия есть всегда, но сомневается, что у нее есть технические возможности для этого. Об этом он заявил в интервью Politico, которое вышло 25 октября.

Как сказал министр, "когда у вас у соседа такое безумие, вы должны понимать, что риск есть". По его оценке, этот риск не большой. Резников не уверен, что россияне "технически готовы это сделать". Он считает, что в РФ тоже не уверены в этом.

Кроме того, министр пояснил, что любое использование ядерного оружия на поле боя затронет и российские войска в районе его применения.

В интервью Fox News, которое вышло в тот же день, Резников высказал мнение, что РФ может использовать заявления о ядерном оружии как подготовку к операции "под ложным флагом" или в качестве давления на союзников Украины, чтобы остановить предоставление помощи.

Он отметил, что США послали четкий сигнал об ответственности за применение Россией ядерного оружия.

"Я надеюсь, они получили также сигнал на саммите [ШОС] в Самарканде от лидеров других [стран], таких как Китай, Индия. Я надеюсь, они получили сигнал, что это будет не просто глупый шаг, а последний шаг этого режима в мире", – добавил глава Минобороны.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Кроме того, в последние дни Россия распространяет сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявляли министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент страны Владимир Путин, также Москва поднимала этот вопрос на заседании Совета Безопасности ООН.

Утверждения России отвергли на заседании Совбеза ООНФранция, Великобритания и США в совместном заявлении тоже отвергли попытки Шойгу обвинить Украину в подготовке атаки "грязной бомбой". Министр обороны Украины Алексей Резников назвал распространение дезинформации о "грязной бомбе" актом ядерного шантажа со стороны России и заявил, что Украина открыта для любых мониторинговых миссий.

Байден 25 октября заявил, что если Россия решит применить тактическое ядерное оружие в Украине, то "совершит невероятно серьезную ошибку".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, ядерное оружие, угрозы, Алексей Резников, война России против Украины, ядерная бомба
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Цибульская про отношения с мужем: "Мы не играем в одно целое, мы не две половинки"
  Цибульская про отношения с мужем: "Мы не играем в одно целое, мы не две половинки"
  "Все иерархии, которые, условно, существовали, рухнули". Ольга Цибульская о том, как изменился украинский шоу-бизнес в военное время
  "Все иерархии, которые, условно, существовали, рухнули". Ольга Цибульская о том, как изменился украинский шоу-бизнес в военное время
Найтли озвучила книгу "Вы не знаете, что такое война", написанную 12-летней беженкой из Харькова
Найтли озвучила книгу "Вы не знаете, что такое война", написанную 12-летней беженкой из Харькова
Полякова во время трехчасового онлайн-марафона со звездными гостями планирует собрать 1 млн грн на протезирование украинских защитников
Полякова во время трехчасового онлайн-марафона со звездными гостями планирует собрать 1 млн грн на протезирование украинских защитников
"Если бы ты мог увидеть, как Украина сражается за независимость". Kozak System на могиле Шевченко спела песню на стихи Лины Костенко
"Если бы ты мог увидеть, как Украина сражается за независимость". Kozak System на могиле Шевченко спела песню на стихи Лины Костенко
"В разводе, без денег, незаметная для всех". Супермодель Поризкова рассказала о новом этапе в своей жизни
"В разводе, без денег, незаметная для всех". Супермодель Поризкова рассказала о новом этапе в своей жизни
Собчак срочно покинула РФ. В ее доме проводится обыск – российские СМИ
Собчак срочно покинула РФ. В ее доме проводится обыск – российские СМИ
Богдан показал пикапы и заявил, что у него есть информация, которой хочется, но пока нельзя делиться
Богдан показал пикапы и заявил, что у него есть информация, которой хочется, но пока нельзя делиться
Рэпер Lil Nas X "напал" на культовую картину Энди Уорхолла
Рэпер Lil Nas X "напал" на культовую картину Энди Уорхолла
﻿Звезда "Великолепного века" станет папой во второй раз
﻿Звезда "Великолепного века" станет папой во второй раз
"Самый счастливый момент жизни". Катерина Прокопенко нарисовала семейный портрет с мужем, командиром полка "Азов"
"Самый счастливый момент жизни". Катерина Прокопенко нарисовала семейный портрет с мужем, командиром полка "Азов"
"Счастьем нужно всегда делиться". 82-летний Пеле показал, как отпраздновал свой день рождения
"Счастьем нужно всегда делиться". 82-летний Пеле показал, как отпраздновал свой день рождения
Джамала вернется в польские "Танцы со звездами"
Джамала вернется в польские "Танцы со звездами"
"Как бы спокойно здесь ни было, но тянет домой". 39-летний Решетник сообщил, что покинул Украину
"Как бы спокойно здесь ни было, но тянет домой". 39-летний Решетник сообщил, что покинул Украину
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко
  "Мою любов". Michelle Andrade спела дуэтом с Sofia Shanti песню на украинском языке. Видео
  "Мою любов". Michelle Andrade спела дуэтом с Sofia Shanti песню на украинском языке. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (169166)
2
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО (158493)
3
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой (136501)
4
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона (125000)
5
Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично (66998) G
6
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после (54879)
7
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой (53469)
8
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье (46644)
 
 
 
 