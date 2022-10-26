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Россия предупредила США о проведении ядерных учений "Гром" – Пентагон

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В Пентагоне подчеркнули, что США будут следить за ходом учений в РФ
В Пентагоне подчеркнули, что США будут следить за ходом учений в РФ
Фото: depositphotos.com

Россия предупредила США о проведении ежегодных учений стратегических ядерных сил "Гром". Об этом 25 октября на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, сообщает CNN.

В рамках учений будут проведены запуски боевых ракет и развертывание стратегических средств.

В Пентагоне подчеркнули, что США будут следить за ходом учений в РФ.

"Россия придерживается своих обязательств по контролю над вооружениями и обеспечению прозрачности, посылая нам эти уведомления", – сказал Райдер.

Военно-воздушные силы стран НАТО с 17-го по 30 октября проводят на северо-западе Европы учения по ядерному сдерживанию под названием Steadfast Noon. В них участвуют 14 стран. В Альянсе подчеркнули, что эти учения "не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями".

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.

Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.

Теги: Россия, США, НАТО, ядерное оружие, Пентагон, учения
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