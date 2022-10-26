Россия предупредила США о проведении ядерных учений "Гром" – Пентагон

В Пентагоне подчеркнули, что США будут следить за ходом учений в РФ Фото: depositphotos.com

В рамках учений будут проведены запуски боевых ракет и развертывание стратегических средств.

В Пентагоне подчеркнули, что США будут следить за ходом учений в РФ.

"Россия придерживается своих обязательств по контролю над вооружениями и обеспечению прозрачности, посылая нам эти уведомления", – сказал Райдер.

Военно-воздушные силы стран НАТО с 17-го по 30 октября проводят на северо-западе Европы учения по ядерному сдерживанию под названием Steadfast Noon. В них участвуют 14 стран. В Альянсе подчеркнули, что эти учения "не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями".