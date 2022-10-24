Шустер: Запад беспокоится, чтобы российское ядерное оружие не попало в руки таких людей, как Пригожин, Кадыров или Суровикин

"Если бы Россия распалась на части мирным путем, вот, скажем, как Чехия и Словакия. Но если Россия будет распадаться путем гражданской войны, понимаете, мы все время будем жить... Запад точно, США, НАТО, будут жить с этим страхом: "А что произойдет с ядерным оружием?" Вот то же самое, когда распадался Советский Союз. Ведь никто из них не хотел, потому что они боялись, в какие руки попадет ядерное оружие", – отметил Шустер.

По его словам, мир сейчас находится в преддверии такого крупного события, как распад России.

"Сейчас это еще более драматично, потому что нет сегодня сил и людей в РФ, с которыми можно находить общий язык и говорить о какой-то общей безопасности. Ядерное оружие может попасть в руки таких людей, как Пригожин, как Кадыров, как тот же самый Суровикин. Если бы Россия стала конфедерацией, она жила бы лучше, несомненно. Но как-то я это не совсем вижу, чтобы она распалось мирным путем. И скорее мы в преддверии большого геополитического изменения, геополитического сотрясения, если хотите: будут меняться границы Российской Федерации. Но это затронет все страны, которые граничат с РФ", – подчеркнул Шустер.

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