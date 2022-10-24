Шустер: Запад беспокоится, чтобы российское ядерное оружие не попало в руки таких людей, как Пригожин, Кадыров или Суровикин

"Если бы Россия распалась на части мирным путем, вот, скажем, как Чехия и Словакия. Но если Россия будет распадаться путем гражданской войны, понимаете, мы все время будем жить... Запад точно, США, НАТО, будут жить с этим страхом: "А что произойдет с ядерным оружием?" Вот то же самое, когда распадался Советский Союз. Ведь никто из них не хотел, потому что они боялись, в какие руки попадет ядерное оружие", – отметил Шустер.
По его словам, мир сейчас находится в преддверии такого крупного события, как распад России.
"Сейчас это еще более драматично, потому что нет сегодня сил и людей в РФ, с которыми можно находить общий язык и говорить о какой-то общей безопасности. Ядерное оружие может попасть в руки таких людей, как Пригожин, как Кадыров, как тот же самый Суровикин. Если бы Россия стала конфедерацией, она жила бы лучше, несомненно. Но как-то я это не совсем вижу, чтобы она распалось мирным путем. И скорее мы в преддверии большого геополитического изменения, геополитического сотрясения, если хотите: будут меняться границы Российской Федерации. Но это затронет все страны, которые граничат с РФ", – подчеркнул Шустер.
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время он отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть. По мнению Зеленского, Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие. Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов тоже считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.