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Шустер: Запад беспокоится, чтобы российское ядерное оружие не попало в руки таких людей, как Пригожин, Кадыров или Суровикин

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Шустер: Будут меняться границы Российской Федерации. Это затронет все страны, которые граничат с ней
Шустер: Будут меняться границы Российской Федерации. Это затронет все страны, которые граничат с ней
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Западные политики опасаются, что российское ядерное оружие может оказаться в руках у таких деятелей, как глава Чечни Рамзан Кадыров, создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин или командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей Суровикин. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил телеведущий Савик Шустер.

"Если бы Россия распалась на части мирным путем, вот, скажем, как Чехия и Словакия. Но если Россия будет распадаться путем гражданской войны, понимаете, мы все время будем жить... Запад точно, США, НАТО, будут жить с этим страхом: "А что произойдет с ядерным оружием?" Вот то же самое, когда распадался Советский Союз. Ведь никто из них не хотел, потому что они боялись, в какие руки попадет ядерное оружие", – отметил Шустер.

По его словам, мир сейчас находится в преддверии такого крупного события, как распад России.

"Сейчас это еще более драматично, потому что нет сегодня сил и людей в РФ, с которыми можно находить общий язык и говорить о какой-то общей безопасности. Ядерное оружие может попасть в руки таких людей, как Пригожин, как Кадыров, как тот же самый Суровикин. Если бы Россия стала конфедерацией, она жила бы лучше, несомненно. Но как-то я это не совсем вижу, чтобы она распалось мирным путем. И скорее мы в преддверии большого геополитического изменения, геополитического сотрясения, если хотите: будут меняться границы Российской Федерации. Но это затронет все страны, которые граничат с РФ", – подчеркнул Шустер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время он отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть. По мнению Зеленского, Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие. Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов тоже считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, США, НАТО, Чехия, Словакия, ядерное оружие, Рамзан Кадыров, война, политика, страна-агрессор, война России против Украины, безопасность, Евгений Пригожин, Российская Федерация, Сергей Суровикин, границы
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