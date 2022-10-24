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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер ответил на вопрос, будет ли повторное наступление российских войск на Киев

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Шустер: Угроза очень серьезная
Шустер: Угроза очень серьезная
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Повторное наступление на Киев с военной точки зрения бессмысленно, но россияне могут на это пойти. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

"Возможно, невозможно – это вопрос такой... Он реально сугубо военный. И я даже не знаю точное расположение сил и как они [россияне] планируют. Мы же не знаем, как они планируют атаковать. То есть опять атакой в лоб или будут как-то иначе действовать. Но я считаю, что угроза очень серьезная", – заявил Шустер.

По его мнению, российские военные могут предпринять еще попытку атаковать украинскую столицу.

"Еще раз пойти на Киев? Понимаете, с точки зрения военной, оно настолько бессмысленно... Но это может быть. На поле боя я реально не вижу у России никакого потенциала. Понимаете? Просто вот военного потенциала реального. Самое страшное, что у них сейчас есть, – баллистические ракеты из Ирана, "Калибры", которые еще остались на складах, иранские дроны. Чем они пойдут на Киев?" – отметил Шустер.

ВИДЕО
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Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев и оккупировать область. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

24 октября глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время россияне не планируют повторять попытку наступления на Киев. Он отметил, что для этого потребуется "где-то две или две с половиной недели переброски войск. Этого нет".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Киев, Украина, Савик Шустер, война, военные, Алеся Бацман, страна-агрессор, наступление, война России против Украины, интервью, войска, российские военные
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