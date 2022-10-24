Шустер ответил на вопрос, будет ли повторное наступление российских войск на Киев

"Возможно, невозможно – это вопрос такой... Он реально сугубо военный. И я даже не знаю точное расположение сил и как они [россияне] планируют. Мы же не знаем, как они планируют атаковать. То есть опять атакой в лоб или будут как-то иначе действовать. Но я считаю, что угроза очень серьезная", – заявил Шустер.

По его мнению, российские военные могут предпринять еще попытку атаковать украинскую столицу.

"Еще раз пойти на Киев? Понимаете, с точки зрения военной, оно настолько бессмысленно... Но это может быть. На поле боя я реально не вижу у России никакого потенциала. Понимаете? Просто вот военного потенциала реального. Самое страшное, что у них сейчас есть, – баллистические ракеты из Ирана, "Калибры", которые еще остались на складах, иранские дроны. Чем они пойдут на Киев?" – отметил Шустер.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube