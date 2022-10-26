Хотел бы полететь на драконе в Кремль. Джордж Мартин высказался о действиях России

"Что мы будем делать, если Путин действительно применит ядерные бомбы? Я бы хотел, чтобы у меня был дракон, на котором я мог бы полететь в Кремль", – сказал он.

Писатель также отметил, что в настоящее время гораздо менее оптимистичен в отношении будущего человечества, потому что появилась угроза ядерной войны и новые пандемические болезни.

"Мир, в котором мы живем, хуже Вестероса (фэнтезийный мир из книг Мартина. – "ГОРДОН"). Мы много переживали из-за ядерной войны в 1950-х годах, но потом мы о ней забыли и начали переживать из-за зомби-апокалипсиса", – сказал он.

Героиня сериала "Игра престолов" по романам Мартина – Дейнерис Таргариен – верхом на драконе сожгла королевский замок в столице Вестероса.