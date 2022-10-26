Хотел бы полететь на драконе в Кремль. Джордж Мартин высказался о действиях России

"Что мы будем делать, если Путин действительно применит ядерные бомбы? Я бы хотел, чтобы у меня был дракон, на котором я мог бы полететь в Кремль", – сказал он.
Писатель также отметил, что в настоящее время гораздо менее оптимистичен в отношении будущего человечества, потому что появилась угроза ядерной войны и новые пандемические болезни.
"Мир, в котором мы живем, хуже Вестероса (фэнтезийный мир из книг Мартина. – "ГОРДОН"). Мы много переживали из-за ядерной войны в 1950-х годах, но потом мы о ней забыли и начали переживать из-за зомби-апокалипсиса", – сказал он.
Героиня сериала "Игра престолов" по романам Мартина – Дейнерис Таргариен – верхом на драконе сожгла королевский замок в столице Вестероса.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент Украины отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.