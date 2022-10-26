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Министр обороны Индии – Шойгу: "Ни одна из сторон не должна прибегать к ядерному варианту"

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Министр обороны Индии сказал Шойгу, что для "скорейшего разрешения конфликта нужно идти по пути диалога и дипломатии"
Министр обороны Индии сказал Шойгу, что для "скорейшего разрешения конфликта нужно идти по пути диалога и дипломатии"
Фото: Russia in India / Twitter

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх во время телефонного разговора сказал российскому коллеге Сергею Шойгу, что не следует прибегать к "ядерному варианту". Об этом 26 октября сообщила пресс-служба министерство обороны Индии.

Сингх заявил, что позиция Индии – "идти по пути диалога и дипломатии для скорейшего разрешения конфликта".

ерспектива применения ядерного или радиологического оружия противоречит основным принципам человечества", – сказано в сообщении.

Сегодня Шойгу в разговоре с индийским министром заявил о своей "озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы". Также он поговорил об этом с министром обороны Китая Вэй Фэнхе.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале. Что такое "грязная бомба" и как действовать при угрозе радиоактивного загрязнения, читайте в публикации "ГОРДОН".

Теги: Россия, оружие, ядерное оружие, Сергей Шойгу, угрозы
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