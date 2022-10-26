"Войны не хотим. На провокации ответим без промедления". В минобороны Беларуси опубликовали ответ на обращение "коллег из ВСУ"

В обращении использованы конструкции о "братских народах", а также о том, что "деды и прадеды вместе пешком дошли до Берлина".

"Если вы не хотите с нами войны, ее не будет! Не провоцируйте нас, не пытайтесь нас запугивать, не нагнетайте, и все будет так, как вы хотите. Мы войны не хотим и никому не угрожаем. Но на вызовы и провокации ответим без промедления", – говорится в видеообращении.

21 октября ВСУ обнародовали видеообращение к белорусскому народу и личному составу армии Беларуси с призывом не втягиваться в "грязную войну" РФ против Украины.

"С 24 февраля территория вашего государства используется для нанесения ракетных, авиационных и артиллерийских ударов по территории Украины. Через территорию Беларуси совершилось наступление на Киев. Украина до сих пор не ответила на подобные агрессивные действия. Дружбу между нашими народами мы ценим выше возможности ответить на преступные решения вашего руководства, – сказано в обращении. – Если армия Беларуси поддержит российскую агрессию, мы ответим. Ответим так же жестко, как отвечаем всем оккупантам на территории Украины, с использованием всего арсенала вооружений, с нанесением ударов по военным объектам на территории вашей страны".

Война России против Украины. Главное (обновляется)