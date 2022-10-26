"Войны не хотим. На провокации ответим без промедления". В минобороны Беларуси опубликовали ответ на обращение "коллег из ВСУ"

В обращении использованы конструкции о "братских народах", а также о том, что "деды и прадеды вместе пешком дошли до Берлина".
"Если вы не хотите с нами войны, ее не будет! Не провоцируйте нас, не пытайтесь нас запугивать, не нагнетайте, и все будет так, как вы хотите. Мы войны не хотим и никому не угрожаем. Но на вызовы и провокации ответим без промедления", – говорится в видеообращении.
21 октября ВСУ обнародовали видеообращение к белорусскому народу и личному составу армии Беларуси с призывом не втягиваться в "грязную войну" РФ против Украины.
"С 24 февраля территория вашего государства используется для нанесения ракетных, авиационных и артиллерийских ударов по территории Украины. Через территорию Беларуси совершилось наступление на Киев. Украина до сих пор не ответила на подобные агрессивные действия. Дружбу между нашими народами мы ценим выше возможности ответить на преступные решения вашего руководства, – сказано в обращении. – Если армия Беларуси поддержит российскую агрессию, мы ответим. Ответим так же жестко, как отвечаем всем оккупантам на территории Украины, с использованием всего арсенала вооружений, с нанесением ударов по военным объектам на территории вашей страны".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.
Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на считающего себя президентом белорусского государства Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в РБ прибудет около 9 тыс. российских военных.
11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.
В Генштабе ВСУ заявили 20 октября, что угроза возобновления наступления России со стороны Беларуси растет.