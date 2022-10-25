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Украинцы назвали самые дружественные и наиболее враждебные к Украине страны – опрос

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97% украинцев наиболее дружественной к Украине страной считают Польшу
97% украинцев наиболее дружественной к Украине страной считают Польшу
Фото: ЕРА

97% украинцев наиболее дружественной к Украине страной считают Польшу. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные 25 октября.

В тройке лидеров также США (91%) и Великобритания (90%).

Помимо этого, дружественными к Украине опрошенные считают Литву (89%), Канаду (86%), Финляндию (74%), Швецию (69%), Францию (68%), Германию (65%), Данию (63%), Швейцарию (60%) и Японию (55%).

Около половины респондентов считают дружественными Турцию (51%) и Казахстан (46%), однако около 39% и 38% граждан соответственно назвали эти две страны нейтральными по отношению к Украине.

Китай для 63% опрошенных остается преимущественно нейтральной страной.

Враждебными украинцы считают Венгрию (42%), Беларусь (85%) и Россию (97%).

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Всего с начала полномасштабной войны Украина получила от международных партнеров около $18 млрд, сообщили в Минфине 12 сентября.

Теги: Россия, Германия, Украина, Турция, Беларусь, Польша, Франция, Великобритания, рейтинг, Япония, Казахстан, Швеция, Венгрия, Швейцария, соцопрос, Финляндия
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