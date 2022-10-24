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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников провел переговоры с министром обороны Израиля. Ганц заявил, что помощь будет, но лишь оборонная

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Разговор Резникова (на фото) и Ганца, как сообщали израильские СМИ, пытались согласовать несколько недель и неоднократно переносили
Разговор Резникова (на фото) и Ганца, как сообщали израильские СМИ, пытались согласовать несколько недель и неоднократно переносили
Фото: ЕРА

Министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Израиля Бени Ганц 24 октября провели телефонный разговор. Об этом Резников сообщил в Twitter.

Глава украинского Минобороны проинформировал, что речь шла о двустороннем сотрудничестве Украины и Израиля. Также собеседники говорили о предоставлении гуманитарной и медицинской помощи. 

Ганц отметил, что у него состоялся "теплый разговор" с Резниковым. Министр обороны Израиля выразил соболезнования в связи с гибелью украинцев и гуманитарным кризисом в стране (по информации ООН, более 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи). 

По словам министра обороны Израиля, он подтвердил, что его государство – на стороне Украины и продолжит поддерживать страну, предоставляя гуманитарную помощь и оборонное оборудование. 

Ганц и Резников, по сообщению главы израильского оборонного ведомства, договорились вести профессиональный диалог о разработке гражданской системы раннего оповещения. 

Израиль из-за "оперативных ограничений" не будет поставлять Украине вооружение, подчеркнул Ганц. 

"Мы договорились поддерживать связь в ближайшие недели и обсудить другие актуальные вопросы", – добавил министр обороны Израиля. 

В последний раз Резников и Ганц разговаривали в апреле этого года. Этот разговор, как сообщали израильские СМИ, пытались согласовать несколько недель и неоднократно переносили

20 октября состоялась беседа министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с премьером Израиля Яиром Лапидом. "Мы подробно обсудили запрос Украины к Израилю о предоставлении систем и технологий противовоздушной и противоракетной обороны", – написал Кулеба по итогам беседы. Днем ранее, 19 октября, Ганц заявлял, что Иерусалим не намерен передавать Украине оружие, в том числе системы противовоздушной обороны. 

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению и оборонной продукции для армии.

В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы.

Вместе с тем Израиль отклонил просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Израиль, военная помощь, Алексей Резников, гуманитарная помощь, война России против Украины, сотрудничество, Бени Ганц
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