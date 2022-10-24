Резников провел переговоры с министром обороны Израиля. Ганц заявил, что помощь будет, но лишь оборонная

Разговор Резникова (на фото) и Ганца, как сообщали израильские СМИ, пытались согласовать несколько недель и неоднократно переносили Фото: ЕРА

Глава украинского Минобороны проинформировал, что речь шла о двустороннем сотрудничестве Украины и Израиля. Также собеседники говорили о предоставлении гуманитарной и медицинской помощи.

Had a conversation with @gantzbe * We discussed the security situation in Ukraine as well as ways to further develop our bilateral cooperation. We also discussed the provision of humanitarian and medical assistance. pic.twitter.com/Fblup1eQN3 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 24, 2022

Ганц отметил, что у него состоялся "теплый разговор" с Резниковым. Министр обороны Израиля выразил соболезнования в связи с гибелью украинцев и гуманитарным кризисом в стране (по информации ООН, более 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи).

По словам министра обороны Израиля, он подтвердил, что его государство – на стороне Украины и продолжит поддерживать страну, предоставляя гуманитарную помощь и оборонное оборудование.

Ганц и Резников, по сообщению главы израильского оборонного ведомства, договорились вести профессиональный диалог о разработке гражданской системы раннего оповещения.

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* * , * * * * * * * * * * * . — * * - Benny Gantz (@gantzbe) October 24, 2022

Израиль из-за "оперативных ограничений" не будет поставлять Украине вооружение, подчеркнул Ганц.

"Мы договорились поддерживать связь в ближайшие недели и обсудить другие актуальные вопросы", – добавил министр обороны Израиля.

We will continue supporting Ukraine via the delivery of humanitarian aid and life-saving defense equipment. The Minister and I have agreed to promote professional dialogue regarding the development of a civilian early-warning system. — * * - Benny Gantz (@gantzbe) October 24, 2022

В последний раз Резников и Ганц разговаривали в апреле этого года. Этот разговор, как сообщали израильские СМИ, пытались согласовать несколько недель и неоднократно переносили.

20 октября состоялась беседа министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с премьером Израиля Яиром Лапидом. "Мы подробно обсудили запрос Украины к Израилю о предоставлении систем и технологий противовоздушной и противоракетной обороны", – написал Кулеба по итогам беседы. Днем ранее, 19 октября, Ганц заявлял, что Иерусалим не намерен передавать Украине оружие, в том числе системы противовоздушной обороны.