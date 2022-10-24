Бульвар Шоубиз
 
24 октября, 2022
 
Новости

"Птички поют". Галкин, признанный в РФ "иноагентом", улыбаясь, показал лицо крупным планом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Галкин анонсировал весенние гастроли
Галкин анонсировал весенние гастроли
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин, которого в РФ признали "иноагентом", 23 октября опубликовал в Instagram видео, в котором перечислил все свои ближайшие выступления в СШАи Канаде.

В рамках тура Галкин даст 25 концертов. Шоумен в ролике снял свое лицо крупным планом.

"Птички поют", – отметил он в конце видео, улыбаясь.

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри уехал из России в Израиль.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева вернулась в РФ. 29 сентября российские СМИ сообщили, что певица вместе с младшими детьми покинула Россию и улетела в Израиль. Подчеркивается, что обратного билета у нее не было. Вскоре стало известно, что у артистки есть израильский паспорт. 10 октября Пугачева сообщила, что находится в Израиле.

Теги: Россия, США, Украина, Израиль, Канада, концерт, Максим Галкин, ролик, шоумен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Леньо: Москали вели себя, как дикие животные — они ели собак. Мы находили много подвешенных трупов собак, с которых содрана кожа. Они ели котов
  Леньо: Москали вели себя, как дикие животные — они ели собак. Мы находили много подвешенных трупов собак, с которых содрана кожа. Они ели котов
Алеся БАЦМАН
  Фейгин: Зачем вы едете на эту войну? Почему вы ничего не делаете? Опомнитесь. Вы сдохнете, как собаки
  Фейгин: Зачем вы едете на эту войну? Почему вы ничего не делаете? Опомнитесь. Вы сдохнете, как собаки
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Александр Швец: Музей фарфора создавался под вой сирен воздушной тревоги и под взрывы крылатых ракет
  Александр Швец: Музей фарфора создавался под вой сирен воздушной тревоги и под взрывы крылатых ракет
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Птички поют". Галкин, признанный в РФ "иноагентом", улыбаясь, показал лицо крупным планом
"Птички поют". Галкин, признанный в РФ "иноагентом", улыбаясь, показал лицо крупным планом
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО
"Я так взволнована". Экс-жена Кличко сняла селфи-видео и показала двоих мужчин
"Я так взволнована". Экс-жена Кличко сняла селфи-видео и показала двоих мужчин
  "Получается влажным с насыщенным сливочным вкусом". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить манник на кефире из творога
  "Получается влажным с насыщенным сливочным вкусом". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить манник на кефире из творога
  Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично
  Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично
Алеся БАЦМАН
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой
"Ответ вас удивит". Жена Остапчука рассказала, почему не комментировала отношения с мужем на фоне слухов об их расставании
"Ответ вас удивит". Жена Остапчука рассказала, почему не комментировала отношения с мужем на фоне слухов об их расставании
Свитолина показала комнату своей новорожденной дочери
Свитолина показала комнату своей новорожденной дочери
"20 лет". Ротару в годовщину смерти мужа показала его могилу
"20 лет". Ротару в годовщину смерти мужа показала его могилу
Названа дата премьеры шоу "Танці. World of Dance", из которого вырезали фрагменты с участием получившей гражданство РФ Татьяны Денисовой
Названа дата премьеры шоу "Танці. World of Dance", из которого вырезали фрагменты с участием получившей гражданство РФ Татьяны Денисовой
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео
"Я боролся со стереотипами о "плохих русских". Стоило тратить время иначе". Проживающий в США российский актер высказался о руководстве РФ
"Я боролся со стереотипами о "плохих русских". Стоило тратить время иначе". Проживающий в США российский актер высказался о руководстве РФ
Вакарчук об умышленных обстрелах Украины россиянами: Вы уже проиграли и являетесь банальными террористами. Победа за нами
Вакарчук об умышленных обстрелах Украины россиянами: Вы уже проиграли и являетесь банальными террористами. Победа за нами
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 