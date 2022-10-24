"Птички поют". Галкин, признанный в РФ "иноагентом", улыбаясь, показал лицо крупным планом

В рамках тура Галкин даст 25 концертов. Шоумен в ролике снял свое лицо крупным планом.

"Птички поют", – отметил он в конце видео, улыбаясь.

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри уехал из России в Израиль.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева вернулась в РФ. 29 сентября российские СМИ сообщили, что певица вместе с младшими детьми покинула Россию и улетела в Израиль. Подчеркивается, что обратного билета у нее не было. Вскоре стало известно, что у артистки есть израильский паспорт. 10 октября Пугачева сообщила, что находится в Израиле.