Бульвар Шоубиз
 
21 октября, 2022
 
Новости

Галкин обратился к американской публике

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Галкин: Жду с нетерпением американский тур!
Галкин: Жду с нетерпением американский тур!
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин, которого в РФ признали "иноагентом", 21 октября опубликовал в Instagram селфи-видео.

"Спешу порадовать зрителей в США, которые не успели купить билеты на мои концерты. Несмотря на то, что до начала тура еще почти полгода, в некоторых городах уже проданы полностью билеты. Я уже объявил о дополнительных концертах в Сиэтле и Майами. На очереди Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Мы с организаторами ищем возможность залов и даты в плотном графике. Надеюсь, все получится! Спасибо вам за такой интерес. Жду с нетерпением американский тур!" – написал он.

Галкин добавил, что также выступит на Кипре и в Литве.

А впереди не менее долгожданные Лимассол и тур по Литве. В Вильнюсе артист также даст дополнительный концерт.

Контекст:

Тур Галкина по США запланирован на весну 2023 года.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри уехал из России в Израиль.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева вернулась в РФ. 29 сентября российские СМИ сообщили, что певица вместе с младшими детьми покинула Россию и улетела в Израиль. Подчеркивается, что обратного билета у нее не было. Вскоре стало известно, что у артистки есть израильский паспорт. 10 октября Пугачева сообщила, что находится в Израиле.

Теги: Россия, США, Украина, Нью-Йорк, Майами, концерт, Сан-Франциско, Сиэтл, Лос-Анджелес, Максим Галкин, шоумен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Александр Швец: Музей фарфора создавался под вой сирен воздушной тревоги и под взрывы крылатых ракет
  Александр Швец: Музей фарфора создавался под вой сирен воздушной тревоги и под взрывы крылатых ракет
Дмитрий ГОРДОН
  Юрий Швец: Путин это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха
  Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха
Дмитрий ГОРДОН
Жительница Изюма: Во время разбора завалов дома, где жил сын, двоим спасателям я давала сердечные. Они 45 тел откопали. Руки и ноги доставали
Жительница Изюма: Во время разбора завалов дома, где жил сын, двоим спасателям я давала сердечные. Они 45 тел откопали. Руки и ноги доставали
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Это что-то невероятное", "Последний кадр хочу на заставку". Kalush Orchestra и The Rasmus записали песню In The Shadows of Ukraine. Видео
  "Это что-то невероятное", "Последний кадр хочу на заставку". Kalush Orchestra и The Rasmus записали песню In The Shadows of Ukraine. Видео
Balenciaga прекратил сотрудничество с Канье Уэстом
Balenciaga прекратил сотрудничество с Канье Уэстом
Галкин обратился к американской публике
Галкин обратился к американской публике
"Вау, секси!", "Горячая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук засветила бюст крупным планом
"Вау, секси!", "Горячая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук засветила бюст крупным планом
Спейси признан невиновным по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему
Спейси признан невиновным по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему
Бывшая жена Кличко показала, каким стал ее профиль после отказа от фамилии экс-супруга
Бывшая жена Кличко показала, каким стал ее профиль после отказа от фамилии экс-супруга
"Фото вызывает сердечный приступ". 36-летняя Фокс крупным планом выставила бюст
"Фото вызывает сердечный приступ". 36-летняя Фокс крупным планом выставила бюст
"С начинкой можно экспериментировать". Хименес-Браво показал, как готовит вертуту
"С начинкой можно экспериментировать". Хименес-Браво показал, как готовит вертуту
  "Стиль". Wellboy презентовал новую песню. Видео
  "Стиль". Wellboy презентовал новую песню. Видео
"Многое видел. Это страшно". Представитель династии Кеннеди заявил, что защищал Украину от российских оккупантов
"Многое видел. Это страшно". Представитель династии Кеннеди заявил, что защищал Украину от российских оккупантов
Дантес показал Кацурину в постели. Фото
Дантес показал Кацурину в постели. Фото
"Волочкова, которую мы заслужили", "Голландская марихуана и не на такое способна". В сети обсуждают поведение Каминской
"Волочкова, которую мы заслужили", "Голландская марихуана и не на такое способна". В сети обсуждают поведение Каминской
"Мама в трусах", "Ах уж эти панталоны!" Мама Сердючки удивила фанов в сети
"Мама в трусах", "Ах уж эти панталоны!" Мама Сердючки удивила фанов в сети
СНБО на пять лет ввел санкции против Лорак, Повалий и Тодоренко
СНБО на пять лет ввел санкции против Лорак, Повалий и Тодоренко
"Оно, как кислота, разъедает сердце, мозг, желудок". 37-летняя Тина Кароль рассказала о своем одиночестве
"Оно, как кислота, разъедает сердце, мозг, желудок". 37-летняя Тина Кароль рассказала о своем одиночестве
"Много кто об этом знает". 33-летний Позитив впервые рассказал о своей новой девушке
"Много кто об этом знает". 33-летний Позитив впервые рассказал о своей новой девушке
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 