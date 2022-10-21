Галкин обратился к американской публике

"Спешу порадовать зрителей в США, которые не успели купить билеты на мои концерты. Несмотря на то, что до начала тура еще почти полгода, в некоторых городах уже проданы полностью билеты. Я уже объявил о дополнительных концертах в Сиэтле и Майами. На очереди Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Мы с организаторами ищем возможность залов и даты в плотном графике. Надеюсь, все получится! Спасибо вам за такой интерес. Жду с нетерпением американский тур!" – написал он.
Галкин добавил, что также выступит на Кипре и в Литве.
А впереди не менее долгожданные Лимассол и тур по Литве. В Вильнюсе артист также даст дополнительный концерт.
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Тур Галкина по США запланирован на весну 2023 года.
В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри уехал из России в Израиль.
Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.
На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.
27 августа стало известно, что Пугачева вернулась в РФ. 29 сентября российские СМИ сообщили, что певица вместе с младшими детьми покинула Россию и улетела в Израиль. Подчеркивается, что обратного билета у нее не было. Вскоре стало известно, что у артистки есть израильский паспорт. 10 октября Пугачева сообщила, что находится в Израиле.