Галкин обратился к американской публике

"Спешу порадовать зрителей в США, которые не успели купить билеты на мои концерты. Несмотря на то, что до начала тура еще почти полгода, в некоторых городах уже проданы полностью билеты. Я уже объявил о дополнительных концертах в Сиэтле и Майами. На очереди Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Мы с организаторами ищем возможность залов и даты в плотном графике. Надеюсь, все получится! Спасибо вам за такой интерес. Жду с нетерпением американский тур!" – написал он.

Галкин добавил, что также выступит на Кипре и в Литве.

А впереди не менее долгожданные Лимассол и тур по Литве. В Вильнюсе артист также даст дополнительный концерт.