"Мама в трусах", "Ах уж эти панталоны!" Мама Сердючки удивила фанов в сети

"Спасибо, Краков, спасибо, Гданьск, увидимся завтра в Варшаве!" – написала Сердючка.

Внимание фанов привлек образ мамы Сердючки, роль которой исполняет актриса Инна Белоконь.

"Почему мама снимает юбку, а зайчик все еще в шортах?" – спросил i_romka.

"Ой, мама в майтках (трусах. – "ГОРДОН"", – отметил svitoyar.

"Ах уж эти панталоны! Вы очаровательны! Люблю" – призналась yuliakondrahina

Контекст:

Данилко и Белоконь познакомились во время учебы в Полтавском торговом училище. По словам Данилко, сперва Белоконь ему не понравилась, как и он ей. Сейчас артистов, как отмечает шоумен, связывают родственные отношения.

В апреле 2022 года Данилко говорил, что Белоконь после нападения РФ на Украину осталась в родной Полтаве. "Инна в Полтаве, мы на телефоне все время. Она к себе в дом взяла из Харькова переселенцев, и на квартиру взяла. Они все время какие-то пироги пекут. Как ни позвоню, она занята", – сказал тогда артист.

Белоконь замужем. У пары есть взрослая дочь.

В 2007 году Верка Сердючка представляла Украину на "Евровидении", где заняла второе место. В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины.

Данилко после полномасштабного вторжения РФ в Украину остался в Киеве. Он выступает с благотворительными концертами, а также занимается волонтерской помощью, но не афиширует этого.

Кроме новой кричалки, Данилко является автором популярных фраз "Геть с Украины, москаль некрасивый!", и "Раша, гудбай".