"Может ли этот человек быть серьезным? Нет". Мама Верки Сердючки, актриса Белоконь показала прогулку за границей

"Может ли этот человек быть серьезным? Нет", – подписала она снимки.

Контекст:

Белоконь играет роль матери украинской певицы Верки Сердючки, в образе которой вступает украинский артист Андрей Данилко.

Они познакомились во время учебы в Полтавском торговом училище. По словам Данилко, сперва Белоконь ему не понравилась, как и он ей. Сейчас артистов, как отмечает шоумен, связывают родственные отношения.

В апреле 2022 года Данилко говорил, что Белоконь после нападения РФ на Украину осталась в родной Полтаве. "Инна в Полтаве, мы на телефоне все время. Она к себе в дом взяла из Харькова переселенцев, и на квартиру взяла. Они все время какие-то пироги пекут. Как ни позвоню, она занята", – сказал тогда артист.

Белоконь замужем. У пары есть взрослая дочь.

Сейчас Белоконь вместе с Данилко выступают в Польше.