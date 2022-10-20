"Чтоб ты сдох. Аминь". Сердючка в Кракове спела свои хиты, много шутила и исполнила известную кричалку о Путине. Видео

Сердючка уже традиционно исполнила свою знаменитую кричалку о президенте РФ Владимире Путине.
"Путин, чтоб ты сдох, – прокричала несколько раз Сердючка, притопывая в такт. – Аминь".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Певица спела хиты из своего репертуара.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А также шутила со своей мамой, роль которой исполняет украинская актриса Инна Белоконь, и с участниками своего коллектива.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Данилко после полномасштабного вторжения РФ в Украину остался в Киеве. Он выступает с благотворительными концертами, а также занимается волонтерской помощью, но не афиширует этого.
Кроме новой кричалки, Данилко является автором популярных фраз "Геть с Украины, москаль некрасивый!", и "Раша, гудбай".