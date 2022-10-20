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20 октября, 2022
 
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"Чтоб ты сдох. Аминь". Сердючка в Кракове спела свои хиты, много шутила и исполнила известную кричалку о Путине. Видео

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Данилко в образе Сердючки со своим коллективом выступает с благотворительными концертами, а также занимается волонтерской помощью
Данилко в образе Сердючки со своим коллективом выступает с благотворительными концертами, а также занимается волонтерской помощью
Фото: v_serduchka / Instagram

17 октября в польском Кракове состоялся концерт украинской певицы Верки Сердючки, в образе которой выступает украинский актер Андрей Данилко. Интернет-издание "ГОРДОН" собрало в сети самые яркие фрагменты выступления артистки.

Сердючка уже традиционно исполнила свою знаменитую кричалку о президенте РФ Владимире Путине.

"Путин, чтоб ты сдох, – прокричала несколько раз Сердючка, притопывая в такт. – Аминь".

Певица спела хиты из своего репертуара.

А также шутила со своей мамой, роль которой исполняет украинская актриса Инна Белоконь, и с участниками своего коллектива. 

Контекст:

Данилко после полномасштабного вторжения РФ в Украину остался в Киеве. Он выступает с благотворительными концертами, а также занимается волонтерской помощью, но не афиширует этого.

Кроме новой кричалки, Данилко является автором популярных фраз "Геть с Украины, москаль некрасивый!", и "Раша, гудбай".

Теги: Андрей Данилко, актер, Краков, Верка Сердючка, Инна Белоконь
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