"Чтоб ты сдох. Аминь". Сердючка в Кракове спела свои хиты, много шутила и исполнила известную кричалку о Путине. Видео

Сердючка уже традиционно исполнила свою знаменитую кричалку о президенте РФ Владимире Путине.

"Путин, чтоб ты сдох, – прокричала несколько раз Сердючка, притопывая в такт. – Аминь".

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Певица спела хиты из своего репертуара.

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А также шутила со своей мамой, роль которой исполняет украинская актриса Инна Белоконь, и с участниками своего коллектива.

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Контекст:

Данилко после полномасштабного вторжения РФ в Украину остался в Киеве. Он выступает с благотворительными концертами, а также занимается волонтерской помощью, но не афиширует этого.

Кроме новой кричалки, Данилко является автором популярных фраз "Геть с Украины, москаль некрасивый!", и "Раша, гудбай".