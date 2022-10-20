"Жюри проголосовало единогласно, что бывает очень редко". Киевский симфонический оркестр получил престижную музыкальную премию

Церемония награждения состоялась в Opéra de Monte-Carlo в Монако. На церемонии присутствовал дирижер оркестра Луиджи Гаггеро. Он получил награду из рук принцессы Монако и Ганновера Каролины.

"Почтенное мультикультурное жюри, собранное со всего мира, выбирает лучших из лучших в музыке, литературе, философии и изобразительном искусстве. В этом году жюри проголосовало за нас в номинации "Музыкальный трамплин". Единогласно, без дополнительных обсуждений, что бывает очень редко", – отмечается на странице музыкального коллектива.