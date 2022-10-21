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21 октября, 2022
 
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"Волочкова, которую мы заслужили", "Голландская марихуана и не на такое способна". В сети обсуждают поведение Каминской

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Каминская: Кто из нас нормальный?
Каминская: Кто из нас нормальный?
Фото: babaslavka / Instagram

Украинская певица Слава Каминская, находящаяся в Нидерландах, 20 октября опубликовала в Instagram ролик, в котором показала свою прогулку.

Каминская перед камерой съела сорванный на газоне гриб и полежала в мусоре. Также она предстала с измазанным в торте лицом и надела на голову бумажный пакет.

"Кто из нас нормальный?" – спросила она.

"Волочкова, которую мы заслужили", – прокомментировала подписчица natalia_pisha. Она сравнила Каминскую с российской балериной Анастасией Волочковой, которая часто шокирует сеть своим поведением.

"Голландская марихуана еще и не на такое способна", – заявил lysiak32.

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица.

У артистки двое детей от бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского: Лаура (2015) и Леонард (2014). Брак Каминских продолжался с 2014-го по 2019 год.

После нападения РФ на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой. 8 августа Каминская сообщила, что вернулась в Киев, а уже 19 августа опубликовала в Instagram пост, в котором указала, что находится в Нидерландах.

В сентябре певица призналась, что ее возлюбленный "находится в Украине и помогает приближать победу над оккупантами".

Теги: Украина, Нидерланды, Анастасия Волочкова, НеАнгелы, Слава Каминская, певица, ролик
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