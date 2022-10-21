"Волочкова, которую мы заслужили", "Голландская марихуана и не на такое способна". В сети обсуждают поведение Каминской

Каминская: Кто из нас нормальный? Фото: babaslavka / Instagram

Каминская перед камерой съела сорванный на газоне гриб и полежала в мусоре. Также она предстала с измазанным в торте лицом и надела на голову бумажный пакет.

"Кто из нас нормальный?" – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

"Волочкова, которую мы заслужили", – прокомментировала подписчица natalia_pisha. Она сравнила Каминскую с российской балериной Анастасией Волочковой, которая часто шокирует сеть своим поведением.

"Голландская марихуана еще и не на такое способна", – заявил lysiak32.