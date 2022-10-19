"Я заработала за 15 лет ртом, чтобы мои дети сейчас не слышали сирен". Каминская оправдалась за выезд из Украины

Каминская: Люблю своих детей и пока могу позволить им немного другую жизнь Фото: babaslavka / Instagram

"Может, я сумасшедшая? Почему нет? Я не хотела уезжать из своей любимой страны, где у меня было все, даже более чем. Но я повторюсь (пусть и звучит как оправдание), и, к сожалению, этого требует социум. Я не хотела уезжать и обосралась, когда началась война, не меньше, чем вы все. Но, знаете, я заработала за 15 лет ртом, чтобы мои дети сейчас не слышали сирен", – заявила она.

Каминская отметила, что полностью отдавала себя работе.

"Я пропустила дни рождения родителей, мужа, детей и даже смерть отца – потому что работала, пахала, как папа Карло. Чтобы мой сын, например, сейчас не плакал от звука осы, потому что она, по его мнению, жужжит, как самолет, прилетающий, чтобы убить нас. Я не для того жирнела на 25 кг и ходила жирная и психически нестабильная два года, как слон, чтобы выслушивать это вот все. Я люблю своих детей и пока могу позволить им немного другую жизнь, пусть она им даже не совсем нравится", – заявила певица.

Она добавила, что может позволить себе не работать.

"Любовники пусть работают, а я наработалась", – заявила она.