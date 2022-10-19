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19 октября, 2022
 
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"Я заработала за 15 лет ртом, чтобы мои дети сейчас не слышали сирен". Каминская оправдалась за выезд из Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каминская: Люблю своих детей и пока могу позволить им немного другую жизнь
Каминская: Люблю своих детей и пока могу позволить им немного другую жизнь
Фото: babaslavka / Instagram

Украинская певица Слава Каминская 17 октября опубликовала в Instagram пост, в котором заявила, что может позволить себе не работать, находясь за границей.

"Может, я сумасшедшая? Почему нет? Я не хотела уезжать из своей любимой страны, где у меня было все, даже более чем. Но я повторюсь (пусть и звучит как оправдание), и, к сожалению, этого требует социум. Я не хотела уезжать и обосралась, когда началась война, не меньше, чем вы все. Но, знаете, я заработала за 15 лет ртом, чтобы мои дети сейчас не слышали сирен", – заявила она.

Каминская отметила, что полностью отдавала себя работе.

"Я пропустила дни рождения родителей, мужа, детей и даже смерть отца – потому что работала, пахала, как папа Карло. Чтобы мой сын, например, сейчас не плакал от звука осы, потому что она, по его мнению, жужжит, как самолет, прилетающий, чтобы убить нас. Я не для того жирнела на 25 кг и ходила жирная и психически нестабильная два года, как слон, чтобы выслушивать это вот все. Я люблю своих детей и пока могу позволить им немного другую жизнь, пусть она им даже не совсем нравится", – заявила певица.

Она добавила, что может позволить себе не работать.

"Любовники пусть работают, а я наработалась", – заявила она.

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица.

У артистки двое детей от бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского: Лаура (2015) и Леонард (2014). Брак Каминских продолжался с 2014-го по 2019 год.

После нападения РФ на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой. 8 августа Каминская сообщила, что вернулась в Киев, а уже 19 августа опубликовала в Instagram пост, в котором указала, что находится в Нидерландах.

В сентябре певица призналась, что ее возлюбленный "находится в Украине и помогает приближать победу над оккупантами".

Теги: Украина, война, дети, НеАнгелы, Слава Каминская, певица, брак
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