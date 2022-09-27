Бульвар Шоубиз
 
27 сентября, 2022
 
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Каминская: Хочу домой к любимому, который помогает ВСУ приблизить нашу победу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каминская: За 15 лет я достаточно заработала, чтобы сейчас создавать то, что чувствую
Каминская: За 15 лет я достаточно заработала, чтобы сейчас создавать то, что чувствую
Фото: babaslavka / Instagram

Украинская певица Слава Каминская свой новый пост в Instagram посвятила хейтерам. В публикации певица также заявила, что мечтает вернуться из Нидерландов домой к любимому человеку.

"Чтобы вы не писали о моем украинском, о том, что у меня "закончилась денежка" и я начала пиариться, чтобы зарабатывать на украинских песнях, скажу вам так: за 15 лет я достаточно заработала, чтобы сейчас создавать то, что чувствую. На каком бы языке я ни говорила – на украинском или русском – я гражданка нашей большой и смелой страны, – написала она. – Я, как и все, также хочу вернуться домой к своему любимому, который сейчас в Украине помогает ВСУ приблизить нашу победу".

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица.

У артистки двое детей от бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского: Лаура (2015) и Леонард (2014). Брак Каминских продолжался с 2014-го по 2019 год

После нападения РФ на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой.  8 августа Каминская сообщила, что вернулась в Киев. А уже 19 августа опубликовала в Instagram пост, в котором указала, что находится в Нидерландах.

Личную жизнь после развода певица ранее не афишировала, намекая, что состоит в отношениях

Теги: Нидерланды, война России против Украины, Слава Каминская, певица
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