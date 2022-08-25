"Не для ВСУ, а для показухи", "Что ВСУ будет делать с этим фото?" Каминская снялась в желто-голубом бикини. В сети обсуждают

Каминская: Я долго думала, выкладывать фото или нет Фото: babaslavka / Instagram

"Я долго думала, выкладывать это фото или нет. Согласна, совсем не ко времени. Но именно это фото я делала в первую очередь для ВСУ! Ребята, потому что только благодаря вам у нас есть возможность дышать свободно в нашей независимой Украине! С праздником! С верой в Украину! ВСУ и победу!" – написала она.

На фото Каминская запечатлена в полный рост перед зеркалом в желто-голубом раздельном купальнике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Славентий (@slava_kaminska)

"Фото не для ВСУ, а для показухи", – прокомментировала подписчица kattt1301.

"Интересно, что ВСУ будет делать с этим фото?" – спросила eva_miracle333.