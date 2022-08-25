"Не для ВСУ, а для показухи", "Что ВСУ будет делать с этим фото?" Каминская снялась в желто-голубом бикини. В сети обсуждают

"Я долго думала, выкладывать это фото или нет. Согласна, совсем не ко времени. Но именно это фото я делала в первую очередь для ВСУ! Ребята, потому что только благодаря вам у нас есть возможность дышать свободно в нашей независимой Украине! С праздником! С верой в Украину! ВСУ и победу!" – написала она.
На фото Каминская запечатлена в полный рост перед зеркалом в желто-голубом раздельном купальнике.
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"Фото не для ВСУ, а для показухи", – прокомментировала подписчица kattt1301.
"Интересно, что ВСУ будет делать с этим фото?" – спросила eva_miracle333.
Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица. В ее репертуаре песни на русском языке.
После нападения РФ на Украину Каминская в марте эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой. Во время проживания за границей певица жаловалась, что чувствует себя там чужой. 8 августа Каминская сообщила, что вернулась в Киев. А уже 19 августа опубликовала в Instagram пост, в котором указала, что находится в Нидерландах.