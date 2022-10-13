Бульвар Шоубиз
 
13 октября, 2022
 
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"Слава, что с тобой?", "Держись, всем тяжело". Каминская резко высказалась об украинском шоу-бизнесе

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Каминская: Наш шоу-бизнес сейчас дно!
Каминская: Наш шоу-бизнес сейчас – дно!
Фото: babaslavka / Instagram

Украинская певица Слава Каминская 12 октября опубликовала в Instagram эмоциональный пост, в котором назвала украинский шоу-бизнес дном.

"Психолог или психиатр? Может ли человек, который не имеет медицинского образования, ковыряться в голове? Нет, – написала артистка.  Наш шоу-бизнес сейчас  дно! Точно такое же! И проблема, что мы все это понимаем, но принимаем! Ни слова о музыке, а только спекуляция на трагедии. И мне пох...й, что вы будете писать, потому что мозгов понять хватит у всех, а признать этот факт из-за рамок нет".

"Слава, что случилось с тобой?" – удивились подписчики.

"Наш шоу-бизнес всегда был дном. И вы не исключение", написали фолловеры.

"Слава, держись. Всем тяжело", – отреагировали пользователи сети.

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица.

У артистки двое детей от бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского: Лаура (2015) и Леонард (2014). Брак Каминских продолжался с 2014-го по 2019 год.

После нападения РФ на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой. 8 августа Каминская сообщила, что вернулась в Киев, а уже 19 августа опубликовала в Instagram пост, в котором указала, что находится в Нидерландах.

В сентябре певица призналась, что ее возлюбленный "находится в Украине и помогает приближать победу над оккупантами".

Теги: шоу-бизнес, скандал, Слава Каминская
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