"Слава, что с тобой?", "Держись, всем тяжело". Каминская резко высказалась об украинском шоу-бизнесе

"Психолог или психиатр? Может ли человек, который не имеет медицинского образования, ковыряться в голове? Нет, – написала артистка. – Наш шоу-бизнес сейчас – дно! Точно такое же! И проблема, что мы все это понимаем, но принимаем! Ни слова о музыке, а только спекуляция на трагедии. И мне пох...й, что вы будете писать, потому что мозгов понять хватит у всех, а признать этот факт из-за рамок нет".
"Слава, что случилось с тобой?" – удивились подписчики.
"Наш шоу-бизнес всегда был дном. И вы не исключение", – написали фолловеры.
"Слава, держись. Всем тяжело", – отреагировали пользователи сети.
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Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица.
У артистки двое детей от бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского: Лаура (2015) и Леонард (2014). Брак Каминских продолжался с 2014-го по 2019 год.
После нападения РФ на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой. 8 августа Каминская сообщила, что вернулась в Киев, а уже 19 августа опубликовала в Instagram пост, в котором указала, что находится в Нидерландах.
В сентябре певица призналась, что ее возлюбленный "находится в Украине и помогает приближать победу над оккупантами".