Бульвар Шоубиз
 
04 октября, 2022
 
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38-летняя Каминская показала положительный тест на беременность

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Каминская воспитывает двоих детей
Каминская воспитывает двоих детей
Фото: babaslavka / Instagram

Украинская певица Слава Каминская 2 октября в Instagram Stories разместила фото теста на беременность с положительным результатом.

"Поздравления? – подписала фото 38-летняя певица. – Вечір в хату".

Она не уточнила, являются ли результаты этого теста свидетельством того, что она вскоре в третий раз станет матерью.

Скриншот: babaslavka / Instagram
Скриншот: babaslavka / Instagram

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица.

У артистки двое детей от бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского: Лаура (2015) и Леонард (2014). Брак Каминских продолжался с 2014-го по 2019 год.

После нападения РФ на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой. 8 августа Каминская сообщила, что вернулась в Киев. А уже 19 августа опубликовала в Instagram пост, в котором указала, что находится в Нидерландах.

В сентябре певица призналась, что ее возлюбленный "находится в Украине и помогает приближать победу над оккупантами".

Теги: дети, беременность, Слава Каминская
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