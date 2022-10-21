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21 октября, 2022
 
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Бывшая жена Кличко показала, каким стал ее профиль после отказа от фамилии экс-супруга

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Супруги Кличко развелись в 2022 году
Супруги Кличко развелись в 2022 году
Фото: Natalia Klitschko / Facebook

Проживающая в Германии украинская модель Наталья Егорова, бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко 20 октября на своей странице в Instagram разместила скриншот шапки своего обновленного профиля в этой соцсети.

"Имя профиля изменено. Теперь Наталья Егорова. Я жду одобрения Meta для смены имени аккаунта, вскоре это произойдет. Но для вас, мои любимые подписчики, ничего не меняется, вы автоматически остаетесь со мной", – написала она.

Егорова в собственном аrкаунте в Instagram описала род своей деятельности: певица, автор песен, йога-тренер, коуч по медитации, исцеление звуком.

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

Теги: Виталий Кличко, Наталья Кличко, певица, модель, развод, жена, Наталья Егорова
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