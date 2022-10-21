Бывшая жена Кличко показала, каким стал ее профиль после отказа от фамилии экс-супруга

"Имя профиля изменено. Теперь Наталья Егорова. Я жду одобрения Meta для смены имени аккаунта, вскоре это произойдет. Но для вас, мои любимые подписчики, ничего не меняется, вы автоматически остаетесь со мной", – написала она.

Егорова в собственном аrкаунте в Instagram описала род своей деятельности: певица, автор песен, йога-тренер, коуч по медитации, исцеление звуком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Yegorova (@natalia_klitschko_official)