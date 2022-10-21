Бульвар Шоубиз
 
21 октября, 2022
 
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Дантес показал Кацурину в постели. Фото

В начале сентября слухи о романе Кацуриной и Дантеса подтвердились
В начале сентября слухи о романе Кацуриной и Дантеса подтвердились
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский музыкант Dantes (Владимир Дантес) в Instagram Stories 20 октября разместил фото, на котором запечатлена его новая девушка, ресторатор Дарья Кацурина.

Дантес показал Кацурину спящей под одеялом. На снимке также присутствует сын ресторатора от ее коллеги и экс-супруга Михаила Кацурина – годовалый Иван.

Фото: vladimirdantes / Instagram
Фото: vladimirdantes / Instagram

Контекст:

Дарья и Михаил Кацурины дружили семьями с супругами певицей Надей Дорофеевой и Dantes. 

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с Dantes. Официально артисты остаются мужем и женой. Новым избранником Дорофеевой является Кацурин. Dantes узнал о романе жены с Кацуриным от его супруги. Кацурина призналась, что муж рассказал ей о своих отношениях с Дорофеевой после того, как она во время войны вместе с детьми уехала за границу.

В начале сентября Кацурина подтвердила, что состоит в отношениях с Dantes. По ее словам, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: Александра (2016) и Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Теги: семья, Надя Дорофеева, Владимир Дантес, певица, певец, музыкант, фото, развод, ресторатор, Dantes, Даша Кацурина, Dorofeeva, постель, Михаил Кацурин
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