Дантес показал Кацурину в постели. Фото

Дантес показал Кацурину спящей под одеялом. На снимке также присутствует сын ресторатора от ее коллеги и экс-супруга Михаила Кацурина – годовалый Иван.

Контекст:

Дарья и Михаил Кацурины дружили семьями с супругами певицей Надей Дорофеевой и Dantes.

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с Dantes. Официально артисты остаются мужем и женой. Новым избранником Дорофеевой является Кацурин. Dantes узнал о романе жены с Кацуриным от его супруги. Кацурина призналась, что муж рассказал ей о своих отношениях с Дорофеевой после того, как она во время войны вместе с детьми уехала за границу.

В начале сентября Кацурина подтвердила, что состоит в отношениях с Dantes. По ее словам, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: Александра (2016) и Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.