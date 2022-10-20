"Боже, как чувственно и красиво!" Каменских без макияжа сняла ролик под песню своей коллеги

Каменских: Украинская земля богата талантами, как ни одна другая Фото: kamenskux / Instagram

"Украинская земля богата талантами, как ни одна другая. Сколько замечательных голосов мы с вами слышим в последнее время. Как бы нас ни пытались сломать, украинская культура сквозь годы продолжает цвести", – написала она.

Каменских снялась в белом свитшоте с коралловым принтом, без видимого макияжа. Волосы она собрала в высокий пучок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Красавица наша", – прокомментировала подписчица kiriluktanya_.

"Боже, как чувственно и красиво!" – заметила asia_muntian.