"Боже, как чувственно и красиво!" Каменских без макияжа сняла ролик под песню своей коллеги

"Украинская земля богата талантами, как ни одна другая. Сколько замечательных голосов мы с вами слышим в последнее время. Как бы нас ни пытались сломать, украинская культура сквозь годы продолжает цвести", – написала она.
Каменских снялась в белом свитшоте с коралловым принтом, без видимого макияжа. Волосы она собрала в высокий пучок.
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"Красавица наша", – прокомментировала подписчица kiriluktanya_.
"Боже, как чувственно и красиво!" – заметила asia_muntian.
Каменских за пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.
17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.