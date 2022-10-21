"Фото вызывает сердечный приступ". 36-летняя Фокс крупным планом выставила бюст

Фокс обнародовала несколько селфи, сделанных с акцентом на бюст, который она засветила крупным планом.

Актриса снялась в гамаке, с книгой писательницы Дианы Алквист Moon Spells ("Лунные заклинания").

"Подъем энергии", – написала она.

"Это фото вызывает у меня сердечный приступ", – заявил подписчик jamielacamell.

Контекст:

Меган Фокс известна по фильмам "Трансформеры" и "Трансформеры: Месть падших", "Черепашки-ниндзя" и "Черепашках-ниндзя 2".

Фокс в отношениях с рэпером Machine Gun Kelly. 12 января она объявила о помолвке с ним. В 2020 году Фокс развелась с американским актером Брайаном Остином Грином, отношения с которым начала еще в 2004 году. В браке с ним актриса родила троих сыновей.