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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский Красный Крест собирает помощь семьям мобилизованных оккупантов. В МККК открестились от сбора, а Украина требует исключить РФ из международной организации

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Российский Красный Крест собирает деньги семьям мобилизированных
Российский Красный Крест собирает деньги семьям мобилизированных
Фото: help.redcross.ru

Российское национальное общество Красного Креста объявило о сборе средств для семей военных РФ, мобилизованных на войну против Украины. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Председатель российского Красного Креста Павел Савчук заявил, что "семьи мобилизованных граждан сейчас сталкиваются с рядом трудностей", поэтому "очень важно их поддержать и оказать посильную помощь".

"С запросами семей мобилизованных мы будем работать в индивидуальном порядке, для нуждающихся будут также формироваться гуманитарные наборы. Уже сейчас люди могут получить психосоциальную поддержку от специалистов российского Красного Креста", – сказал он.

Кампания российского Красного Креста для поддержки семей мобилизованных и военных РФ получила название "#Мывместе".

На сайте организации пользователи могут выбрать сумму пожертвования – 500, 1200 и 1800 руб. (300, 718 и 1077 грн), или переслать другую сумму на указанные банковские реквизиты.

Представитель Международного комитета Красного Креста Александр Власенко в комментарии "Укринформу" пояснил, что этот сбор проводит "российский Красный Крест", а не "российская делегация Международного комитета Красного Креста". Он подчеркнул, что это – разные организации.

По словам Власенко, национальные общества Красного Креста абсолютно независимы в своей деятельности, своей инициативе и никак не подчиняются и не отчитываются перед МККК.

"Существует движение Красного Креста и Красного Полумесяца. Это общая организация, которая имеет несколько составляющих. Одна из этих составляющих – это национальные общества Красного Креста, у них есть свои задачи. В каждой стране есть одно такое общество, они выполняют свои функции. Их объединяет такая зонтичная организация, как Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. И есть отдельно Международный комитет Красного Креста, у нас своя задача, мы работаем в зоне конфликта, наша миссия звучит как помогать гражданскому населению, пострадавшему в результате вооруженного конфликта или других ситуаций насилия. То есть мы объединены только одним движением", – подчеркнул он.

Общество Красного Креста в Украине заявило, что российская организация в который раз нарушает принцип нейтральности такими действиями.

"Красный Крест Украины призывает партнеров по Международному движению Красного Креста и Красного Полумесяца к необходимости введения жестких мер по недопущению таких действий российским Красным Крестом", – говорится в сообщении.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал исключить российский Красный Крест из Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и запретить использовать их эмблему.

Он считает необходимым признать деятельность российского Красного Креста нарушающей Женевские Конвенции и устав Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Любинец добавил, что также нужно прекратить международное финансирование российского Красного Креста и МККК в Российской Федерации.

Контекст:

Украина с начала полномасштабной войны активно критикует деятельность Красного Креста. Например, в марте украинские власти выступали против открытия офиса МККК в российском Ростове-на-Дону для якобы более эффективной работы на востоке Украины.

Также Украина обвиняет МККК в неэффективности в вопросе доступа к военнопленным, которых удерживает Россия. В частности, представители организации так и не смогли попасть в Оленовку Донецкой области после теракта в исправительной колонии, где удерживались пленные украинцы. 

Лубинец 21 октября заявил, что Украина ищет альтернативы Международному комитету Красного Креста.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, мобилизация, Красный Крест, война России против Украины, Дмитрий Лубинец
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