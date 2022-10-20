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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лубинец: У нас концлагеря в центре Европы. МККК должен зафиксировать это, привлечь внимание всего мира и публично заявить об этом

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Лубинец: Мы будем требовать, в том числе через международных партнеров, чтобы МККК полностью выполнял свой мандат
Лубинец: Мы будем требовать, в том числе через международных партнеров, чтобы МККК полностью выполнял свой мандат
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

В деятельности и позиции Международного комитета Красного Креста по отношению к войне России против Украины в последнее время произошел прорыв, однако изменения недостаточны. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ".

Лубинец рассказал, что Украина добивается, чтобы Международный комитет Красного Креста "четко выполнял" свой мандат. Сейчас, по мнению украинской стороны, МККК этого не делает. 

"Проблема МККК заключается в том, что они за маской нейтральности не хотят назвать вещи своими именами. Если вам Российская Федерация не дает гарантий безопасности, то единственное, чего требует Украина, – чтобы вы публично сказали, что РФ не предоставляет вам гарантий безопасности и именно поэтому вы не можете прибыть в Оленовку, Донецк, Горловку – во все места, где содержатся наши военнопленные и гражданские заложники, где происходит так называемая фильтрация. Это вообще нонсенс. В современном мире – мы в центре Европы – получили концлагеря. Международный комитет Красного Креста, согласно Женевским конвенциям, должен не только на это реагировать, он должен это зафиксировать, привлечь внимание всего мира и публично заявить об этом. На наш взгляд. И нам кажется, что это абсолютно логично и полностью отвечает мандату Международного комитета Красного Креста. Мы работаем дальше", – заявил он. 

Лубинец отметил, что "есть позитивные моменты" и тот факт, что Международный комитет Красного Креста "удосужился назвать вещи своими именами" и на своем сайте назвал войну России против Украины международным военным конфликтом, а не "кризисом в Украине", уже является прорывом. 

"Это уже прорыв. После "crisis in Ukraine", после того, как была проведена большая работа. Я лично встречался в Женеве с новоназначенной главой МККК, со всеми, кто работает по Украине. Это уже, на мой взгляд, является прорывом. Но этого недостаточно. Мы будем требовать, в том числе через международных партнеров, чтобы МККК полностью выполнял свой мандат", – добавил Лубинец.

Контекст:

Украина обвиняет МККК в неэффективности в вопросе доступа к военнопленным, которых удерживает Россия. Красный крест должен действовать более мощно, заявлял президент Украины Владимир Зеленский. 

13 октября состоялась онлайн-встреча представителей МККК, международных организаций и украинской власти, во время которой Украина потребовала от Международного комитета Красного Креста за три дня направить миссию в Оленовку Донецкой области, где в результате теракта 29 июля погибли порядка 50 украинских военнопленных. 14 октября в МККК ответили, что "разделяют разочарование" в связи с отсутствием доступа ко всем военнопленным, но подчеркнули, что "не могут силой проникнуть туда, куда их не пустили"

15 октября во время разговора с президентом МККК Мирьяной Сполярич-Эггер глава ОП Андрей Ермак призвал представителей организации посетить вместе с украинской делегацией контактную линию и потребовать допустить миссию на временно оккупированную территорию для проверки состояния украинских пленных в Оленовке.

17 октября украинская делегация вместе с омбудсменом приехали на линию разграничения и ждали там представителей МККК, но те не приехали. По словам Лубинца, причина – в отсутствии гарантий безопасности со стороны России.

С момента теракта в Оленовке Россия не пустила туда ни украинского омбудсмена, ни МККК. Заместитель генсека ООН Розмари Дикарло 7 сентября заявила, что миссия ООН начнет работу в Оленовке "в ближайшие дни", эта миссия тоже пока не отправилась в Оленовку. В ООН сообщили, что не отправляют своих экспертов туда, "не убедившись, что есть все гарантии безопасности".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Красный Крест, Оленовка, концлагерь, Российская Федерация, Дмитрий Лубинец, Международный комитет Красного Креста
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