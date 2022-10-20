Лубинец: У нас концлагеря в центре Европы. МККК должен зафиксировать это, привлечь внимание всего мира и публично заявить об этом

Лубинец рассказал, что Украина добивается, чтобы Международный комитет Красного Креста "четко выполнял" свой мандат. Сейчас, по мнению украинской стороны, МККК этого не делает.
"Проблема МККК заключается в том, что они за маской нейтральности не хотят назвать вещи своими именами. Если вам Российская Федерация не дает гарантий безопасности, то единственное, чего требует Украина, – чтобы вы публично сказали, что РФ не предоставляет вам гарантий безопасности и именно поэтому вы не можете прибыть в Оленовку, Донецк, Горловку – во все места, где содержатся наши военнопленные и гражданские заложники, где происходит так называемая фильтрация. Это вообще нонсенс. В современном мире – мы в центре Европы – получили концлагеря. Международный комитет Красного Креста, согласно Женевским конвенциям, должен не только на это реагировать, он должен это зафиксировать, привлечь внимание всего мира и публично заявить об этом. На наш взгляд. И нам кажется, что это абсолютно логично и полностью отвечает мандату Международного комитета Красного Креста. Мы работаем дальше", – заявил он.
Лубинец отметил, что "есть позитивные моменты" и тот факт, что Международный комитет Красного Креста "удосужился назвать вещи своими именами" и на своем сайте назвал войну России против Украины международным военным конфликтом, а не "кризисом в Украине", уже является прорывом.
"Это уже прорыв. После "crisis in Ukraine", после того, как была проведена большая работа. Я лично встречался в Женеве с новоназначенной главой МККК, со всеми, кто работает по Украине. Это уже, на мой взгляд, является прорывом. Но этого недостаточно. Мы будем требовать, в том числе через международных партнеров, чтобы МККК полностью выполнял свой мандат", – добавил Лубинец.
Украина обвиняет МККК в неэффективности в вопросе доступа к военнопленным, которых удерживает Россия. Красный крест должен действовать более мощно, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.
13 октября состоялась онлайн-встреча представителей МККК, международных организаций и украинской власти, во время которой Украина потребовала от Международного комитета Красного Креста за три дня направить миссию в Оленовку Донецкой области, где в результате теракта 29 июля погибли порядка 50 украинских военнопленных. 14 октября в МККК ответили, что "разделяют разочарование" в связи с отсутствием доступа ко всем военнопленным, но подчеркнули, что "не могут силой проникнуть туда, куда их не пустили".
15 октября во время разговора с президентом МККК Мирьяной Сполярич-Эггер глава ОП Андрей Ермак призвал представителей организации посетить вместе с украинской делегацией контактную линию и потребовать допустить миссию на временно оккупированную территорию для проверки состояния украинских пленных в Оленовке.
17 октября украинская делегация вместе с омбудсменом приехали на линию разграничения и ждали там представителей МККК, но те не приехали. По словам Лубинца, причина – в отсутствии гарантий безопасности со стороны России.
С момента теракта в Оленовке Россия не пустила туда ни украинского омбудсмена, ни МККК. Заместитель генсека ООН Розмари Дикарло 7 сентября заявила, что миссия ООН начнет работу в Оленовке "в ближайшие дни", эта миссия тоже пока не отправилась в Оленовку. В ООН сообщили, что не отправляют своих экспертов туда, "не убедившись, что есть все гарантии безопасности".