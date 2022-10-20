Лубинец: У нас концлагеря в центре Европы. МККК должен зафиксировать это, привлечь внимание всего мира и публично заявить об этом

Лубинец: Мы будем требовать, в том числе через международных партнеров, чтобы МККК полностью выполнял свой мандат Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Лубинец рассказал, что Украина добивается, чтобы Международный комитет Красного Креста "четко выполнял" свой мандат. Сейчас, по мнению украинской стороны, МККК этого не делает.

"Проблема МККК заключается в том, что они за маской нейтральности не хотят назвать вещи своими именами. Если вам Российская Федерация не дает гарантий безопасности, то единственное, чего требует Украина, – чтобы вы публично сказали, что РФ не предоставляет вам гарантий безопасности и именно поэтому вы не можете прибыть в Оленовку, Донецк, Горловку – во все места, где содержатся наши военнопленные и гражданские заложники, где происходит так называемая фильтрация. Это вообще нонсенс. В современном мире – мы в центре Европы – получили концлагеря. Международный комитет Красного Креста, согласно Женевским конвенциям, должен не только на это реагировать, он должен это зафиксировать, привлечь внимание всего мира и публично заявить об этом. На наш взгляд. И нам кажется, что это абсолютно логично и полностью отвечает мандату Международного комитета Красного Креста. Мы работаем дальше", – заявил он.

Лубинец отметил, что "есть позитивные моменты" и тот факт, что Международный комитет Красного Креста "удосужился назвать вещи своими именами" и на своем сайте назвал войну России против Украины международным военным конфликтом, а не "кризисом в Украине", уже является прорывом.

"Это уже прорыв. После "crisis in Ukraine", после того, как была проведена большая работа. Я лично встречался в Женеве с новоназначенной главой МККК, со всеми, кто работает по Украине. Это уже, на мой взгляд, является прорывом. Но этого недостаточно. Мы будем требовать, в том числе через международных партнеров, чтобы МККК полностью выполнял свой мандат", – добавил Лубинец.