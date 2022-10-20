Украинский омбудсмен – МККК: Если РФ не дает вам гарантий безопасности – публично скажите об этом

Лубинец рассказал, что фактически ежедневно общается с представителями МККК.
"Впервые за восемь с половиной лет наконец-то МККК юридически прописал на своем официальном сайте, что у нас происходит российско-украинский международный военный конфликт. Согласно международному праву. До этого они использовали термины или "конфликт" или "кризис в Украине". Понятно, что мы постоянно не только привлекаем их внимание, но и ищем новые механизмы, чтобы они выполняли четко свой мандат. К сожалению, сейчас, на наш взгляд, они этого не делают", – заявил он.
По словам Лубинца, Киев требует от международных организаций активных действий по защите прав человека.
"Поэтому я всегда с любой международной трибуны достаточно критически отношусь и комментирую так называемую нейтральность, которую занимают, к сожалению, многие международные организации. За этой нейтральностью они, с нашей точки зрения, прячут российские преступления", – добавил омбудсмен.
Он также рассказал, что представители МККК 17 октября не приехали на линию разграничения с оккупированной частью Украины для встречи с украинской делегацией, так как не получили гарантий безопасности от России. По словам Лубинца, об этом во время общения с представителями Украины завили в комитете.
"Они это сделали во время общения с нами. Проблема МККК заключается в том, что они за маской нейтральности не хотят назвать вещи своими именами. Если вам Российская Федерация не дает гарантий безопасности, то единственное, что требует Украина, – чтобы вы публично сказали, что РФ не предоставляет вам гарантий безопасности и именно поэтому вы не можете прибыть в Оленовку, Донецк, Горловку – во все места, где содержатся наши военнопленные и гражданские заложники, где происходит так называемая фильтрация", – добавил он.
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.
По информации украинской военной разведки, барак с пленными заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.
С момента теракта в Оленовке Россия не пустила туда ни украинского омбудсмена, ни МККК. Заместитель генсека ООН Розмари Дикарло 7 сентября заявила, что миссия ООН начнет работу в Оленовке "в ближайшие дни", эта миссия тоже пока не отправилась в Оленовку. В ООН сообщили, что не отправляют своих экспертов туда, "не убедившись, что есть все гарантии безопасности".
13 октября состоялась онлайн-встреча представителей МККК, международных организаций и украинской власти, во время которой Украина потребовала от Международного комитета Красного Креста за три дня направить миссию в Оленовку. 14 октября в МККК ответили, что "разделяют разочарование" в связи с отсутствием доступа ко всем военнопленным, но подчеркнули, что "не могут силой проникнуть туда, куда их не пустили".
15 октября во время разговора с президентом МККК Мирьяной Сполярич-Эггер глава ОП Андрей Ермак призвал представителей организации посетить вместе с украинской делегацией контактную линию и потребовать допустить миссию на временно оккупированную территорию для проверки состояния украинских пленных в Оленовке.