Украинский омбудсмен – МККК: Если РФ не дает вам гарантий безопасности – публично скажите об этом

Лубинец: Проблема МККК заключается в том, что они за маской нейтральности не хотят назвать вещи своими именами Фото: Дмитро Лубінець | Dmytro Lubinets / Telegram

Лубинец рассказал, что фактически ежедневно общается с представителями МККК.

"Впервые за восемь с половиной лет наконец-то МККК юридически прописал на своем официальном сайте, что у нас происходит российско-украинский международный военный конфликт. Согласно международному праву. До этого они использовали термины или "конфликт" или "кризис в Украине". Понятно, что мы постоянно не только привлекаем их внимание, но и ищем новые механизмы, чтобы они выполняли четко свой мандат. К сожалению, сейчас, на наш взгляд, они этого не делают", – заявил он.

По словам Лубинца, Киев требует от международных организаций активных действий по защите прав человека.

"Поэтому я всегда с любой международной трибуны достаточно критически отношусь и комментирую так называемую нейтральность, которую занимают, к сожалению, многие международные организации. За этой нейтральностью они, с нашей точки зрения, прячут российские преступления", – добавил омбудсмен.

Он также рассказал, что представители МККК 17 октября не приехали на линию разграничения с оккупированной частью Украины для встречи с украинской делегацией, так как не получили гарантий безопасности от России. По словам Лубинца, об этом во время общения с представителями Украины завили в комитете.

"Они это сделали во время общения с нами. Проблема МККК заключается в том, что они за маской нейтральности не хотят назвать вещи своими именами. Если вам Российская Федерация не дает гарантий безопасности, то единственное, что требует Украина, – чтобы вы публично сказали, что РФ не предоставляет вам гарантий безопасности и именно поэтому вы не можете прибыть в Оленовку, Донецк, Горловку – во все места, где содержатся наши военнопленные и гражданские заложники, где происходит так называемая фильтрация", – добавил он.