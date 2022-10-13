Красный Крест должен мощнее добиваться доступа к украинским военнопленным в РФ, они деньги за это получают – Зеленский

"Не можем мы, украинцы, ратовать за то, чтобы Красный Крест нашел возможность. Красный Крест должен ратовать, потому что это их работа, потому что они получают за это деньги, потому что на них смотрит весь мир. Они должны оказывать давление на Россию, чтобы туда доехать", – сказал президент.
Зеленский обратился "к представителям и руководству Красного Креста", подчеркнув, что "они должны иметь доступ к пленным".
По словам президента Украины, МККК "не демонстрирует эффективности в вопросе доступа к украинским пленным с самого начала российской агрессии против Украины в 2014 году".
"Это продолжается еще с начала оккупации Крыма и Донбасса – доступа к нашим пленным не было. Красный Крест не может туда добраться. Это происходит восемь лет. А сейчас, когда тысячи наших пленных после полномасштабного вторжения находятся во временно оккупированных частях Донбасса, где их пытают – мы это знаем – и чего только с ними ни делают, доступа у Красного Креста тоже нет", – подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что не видит со стороны Красного Креста "постоянных выступлений в медиа, давления на Россию, выступлений в Генассамблее ООН".
"Я не вижу этого медийного, информационного, какого-либо другого давления. [...] Я считаю, что все мы должны включаться. Я считаю, что Красный Крест должен действовать более мощно", – объяснил Зеленский.
Президент обратил внимание на помощь Украине со стороны ООН и ее генерального секретаря Антониу Гутерриша, а также Турции и других стран.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.
По информации украинской военной разведки, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.
11 августа CNN опубликовал расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.
18 августа украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина не получила официальных списков погибших и раненых военнопленных в Оленовке. Также он допустил, что Россия ликвидирует доказательства своего военного преступления в Оленовке и из-за этого МККК и миссия ООН до сих пор не получили доступ к помещению и пленным.
19 сентября глава патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева заявила, что произошедшее в Оленовке выглядит как казнь. По ее словам, Красный Крест и другие международные организации разочаровали, поскольку не имеют никакого влияния в принципе.
По состоянию на 2 октября между Украиной и Россией проведено 24 обмена пленными. Домой вернулось 808 человек.
13 октября стало известно о новом обмене, освободили еще 20 украинцев.