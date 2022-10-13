Красный Крест должен мощнее добиваться доступа к украинским военнопленным в РФ, они деньги за это получают – Зеленский

"Не можем мы, украинцы, ратовать за то, чтобы Красный Крест нашел возможность. Красный Крест должен ратовать, потому что это их работа, потому что они получают за это деньги, потому что на них смотрит весь мир. Они должны оказывать давление на Россию, чтобы туда доехать", – сказал президент.

Зеленский обратился "к представителям и руководству Красного Креста", подчеркнув, что "они должны иметь доступ к пленным".

По словам президента Украины, МККК "не демонстрирует эффективности в вопросе доступа к украинским пленным с самого начала российской агрессии против Украины в 2014 году".

"Это продолжается еще с начала оккупации Крыма и Донбасса – доступа к нашим пленным не было. Красный Крест не может туда добраться. Это происходит восемь лет. А сейчас, когда тысячи наших пленных после полномасштабного вторжения находятся во временно оккупированных частях Донбасса, где их пытают – мы это знаем – и чего только с ними ни делают, доступа у Красного Креста тоже нет", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что не видит со стороны Красного Креста "постоянных выступлений в медиа, давления на Россию, выступлений в Генассамблее ООН".

"Я не вижу этого медийного, информационного, какого-либо другого давления. [...] Я считаю, что все мы должны включаться. Я считаю, что Красный Крест должен действовать более мощно", – объяснил Зеленский.

Президент обратил внимание на помощь Украине со стороны ООН и ее генерального секретаря Антониу Гутерриша, а также Турции и других стран.

Война России против Украины. Главное (обновляется)