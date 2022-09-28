Россияне избивают и пытают украинских военнопленных. Некоторые умирают из-за отсутствия медпомощи – ООН

Эксперты ООН подтвердили, что из 35 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые общались с ними, 27 подверглись пыткам со стороны вооруженных сил Российской Федерации и представителей боевиков.

Жертвы рассказывали, что их били кулаками, ногами, полицейскими дубинками и деревянными молотками, пытали током, угрожали казнью или сексуальным насилием, стреляли в ноги. Нарушители пытали жертв, чтобы заставить предоставить военную информацию, признаться в военных преступлениях, свидетельствовать против других военнопленных или наказать за участие в боевых действиях.

Особую обеспокоенность у ООН вызвала достоверная информация о гибели двух украинских военнослужащих в результате пыток. Первая жертва скончалась после того, как военнослужащие РФ избили ее руками и электрическим током 9 мая на аэродроме в Мелитополе. Двое свидетелей сообщили, что жертву привезли в классную комнату школы пилотов со следами пыток и вскоре она скончалась.

Вторая жертва погибла, когда охранники избивали военнопленных по прибытии в Волновахскую исправительную колонию под Оленовкой в Донецкой области.

Также в ООН обеспокоены так называемыми "процедурами приема" в Волновахской исправительной колонии под Оленовкой и в следственных изоляторах Брянска, Курска, Старого Оскола, Ростова-на-Дону и Таганрога. Во время этих "процедур приема" военнопленных избивали, пытали, заставляя подолгу находиться в одном положении, нанося удары током, помещали в "печь" (это метод пыток, когда задержанных изолируют в контейнерах в засушливых районах, где они терпят сильную жару, обезвоживание или умирают. – "ГОРДОН"), выставляли на холод, угрожали физическим и сексуальным насилием, угрожали спустить на них собак и унизительно вели себя.

Большинство военнопленных сообщили, что их заставляли каждый день изучать и декламировать гимн Российской Федерации или другие российские патриотические песни под угрозами физического насилия. Восемь украинских военных жаловались на отсутствие медицинской помощи. Вместе с тем 10 военнослужащих отметили, что получили необходимую медицинскую помощь после их перевода в больницу.

Девять человек, с которыми общались эксперты, сообщили, что их раненые сослуживцы умерли в течение нескольких дней после попадания в плен из-за нехватки медицинской помощи в импровизированных местах содержания. Все респонденты также жаловались на недостаточное количество и качество пищи и воды.

Большинство украинских военнопленных не могли связаться с родственниками. Только в двух из 35 случаев они смогли это сделать, но ненадолго, по телефону и без предоставления информации о месте их нахождения.