ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне избивают и пытают украинских военнопленных. Некоторые умирают из-за отсутствия медпомощи – ООН

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Из 35 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые общались с экспертами ООН, 27 подверглись пыткам
Из 35 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые общались с экспертами ООН, 27 подверглись пыткам
Фото: depositphotos.com

Украинские военные в российском плену регулярно подвергаются пыткам, а в некоторых случаях и умирают от них. Об этом говорится в отчете ООН от 27 сентября.

Эксперты ООН подтвердили, что из 35 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые общались с ними, 27 подверглись пыткам со стороны вооруженных сил Российской Федерации и представителей боевиков.

Жертвы рассказывали, что их били кулаками, ногами, полицейскими дубинками и деревянными молотками, пытали током, угрожали казнью или сексуальным насилием, стреляли в ноги. Нарушители пытали жертв, чтобы заставить предоставить военную информацию, признаться в военных преступлениях, свидетельствовать против других военнопленных или наказать за участие в боевых действиях.

Особую обеспокоенность у ООН вызвала достоверная информация о гибели двух украинских военнослужащих в результате пыток. Первая жертва скончалась после того, как военнослужащие РФ избили ее руками и электрическим током 9 мая на аэродроме в Мелитополе. Двое свидетелей сообщили, что жертву привезли в классную комнату школы пилотов со следами пыток и вскоре она скончалась.

Вторая жертва  погибла, когда охранники избивали военнопленных по прибытии в Волновахскую исправительную колонию под Оленовкой в Донецкой области.

Также в ООН обеспокоены так называемыми "процедурами приема" в Волновахской исправительной колонии под Оленовкой и в следственных изоляторах Брянска, Курска, Старого Оскола, Ростова-на-Дону и Таганрога. Во время этих "процедур приема" военнопленных избивали, пытали, заставляя подолгу находиться в одном положении, нанося удары током, помещали в "печь" (это метод пыток, когда задержанных изолируют в контейнерах в засушливых районах, где они терпят сильную жару, обезвоживание или умирают. – "ГОРДОН"), выставляли на холод, угрожали физическим и сексуальным насилием, угрожали спустить на них собак и унизительно вели себя.

Большинство военнопленных сообщили, что их заставляли каждый день изучать и декламировать гимн Российской Федерации или другие российские патриотические песни под угрозами физического насилия. Восемь украинских военных жаловались на отсутствие медицинской помощи. Вместе с тем 10 военнослужащих отметили, что получили необходимую медицинскую помощь после их перевода в больницу.

Девять человек, с которыми общались эксперты, сообщили, что их раненые сослуживцы умерли в течение нескольких дней после попадания в плен из-за нехватки медицинской помощи в импровизированных местах содержания. Все респонденты также жаловались на недостаточное количество и качество пищи и воды.

Большинство украинских военнопленных не могли связаться с родственниками. Только в двух из 35 случаев они смогли это сделать, но ненадолго, по телефону и без предоставления информации о месте их нахождения.

Контекст:

У россиян в плену находятся около 2,5 тыс. украинцев, включая гражданских. Среди пленных около 800 азовцев, из них более 40 женщин (в том числе беременные).

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину, в том числе 10 иностранцев. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена. В их числе были три беременные женщины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, ООН, война, пытки, пленные, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зеленская ответила австралийской журналистке, почему уверена в победе Украины над российскими оккупантами
Зеленская ответила австралийской журналистке, почему уверена в победе Украины над российскими оккупантами
Клопотенко назвал блюда, которые нужно приготовить для оргии на Щекавице в случае ядерного удара РФ
Клопотенко назвал блюда, которые нужно приготовить для оргии на Щекавице в случае ядерного удара РФ
"Это позволяет визуализировать свое будущее и двигаться вперед". Зарицкая рассказала, как поддерживает себя во время войны
"Это позволяет визуализировать свое будущее и двигаться вперед". Зарицкая рассказала, как поддерживает себя во время войны
"Она была высокомерной". Танкович рассказал о своем общении с Марченко во время ее работы на СТБ
"Она была высокомерной". Танкович рассказал о своем общении с Марченко во время ее работы на СТБ
"О боже!", "Малышка". В сети обсуждают видео Рианны в бикини
"О боже!", "Малышка". В сети обсуждают видео Рианны в бикини
Тина Кароль: Я работаю над собой! Причина – деспотичное воспитание. Это ломает в корне
Тина Кароль: Я работаю над собой! Причина – деспотичное воспитание. Это ломает в корне
Пэлтроу по случаю своего 50-летия снялась без одежды, белья и макияжа. Фото
Пэлтроу по случаю своего 50-летия снялась без одежды, белья и макияжа. Фото
"Это личное дело каждого". Жена покинувшего Украину Ямы прокомментировала его поступок
"Это личное дело каждого". Жена покинувшего Украину Ямы прокомментировала его поступок
"Лапуля!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару, переехавшая в Лондон, показала, как выглядит сейчас
"Лапуля!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару, переехавшая в Лондон, показала, как выглядит сейчас
"В этом году он не похож на предыдущие". Легкоатлетка Бех-Романчук рассказала, как проводит свой отпуск
"В этом году он не похож на предыдущие". Легкоатлетка Бех-Романчук рассказала, как проводит свой отпуск
Мейхер в тесном платье показала фигуру со всех сторон
Мейхер в тесном платье показала фигуру со всех сторон
Танкович рассказал, почему экс-участники "Дизель Студио" Писаренко и Никишин развлекают россиян во время войны РФ против Украины
Танкович рассказал, почему экс-участники "Дизель Студио" Писаренко и Никишин развлекают россиян во время войны РФ против Украины
47-летняя Могилевская после слухов о беременности опубликовала снимки в облегающем платье
47-летняя Могилевская после слухов о беременности опубликовала снимки в облегающем платье
"Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас". 39-летняя Осадчая показала 20-летнего сына, который учится в США
"Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас". 39-летняя Осадчая показала 20-летнего сына, который учится в США
"Город, который является символом украинского сопротивления". Вакарчук показал, как выглядит обстреливаемый оккупантами Бахмут. Видео
"Город, который является символом украинского сопротивления". Вакарчук показал, как выглядит обстреливаемый оккупантами Бахмут. Видео
Полякова: Я очень благодарна загранице, что она принимает наших женщин и платит нам. Я, кстати, взяла соцвыплаты
Полякова: Я очень благодарна загранице, что она принимает наших женщин и платит нам. Я, кстати, взяла соцвыплаты
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (181527)
2
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (124768)
3
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (121984)
4
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (110024)
5
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой (93923)
6
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (83599)
7
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон (34116)
8
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ (33147)
 
 
 
 