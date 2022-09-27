ООН: Из-за российской агрессии погибло почти 6 тыс. мирных жителей

Среди погибших 382 ребенка. 8848 человек получили ранения, отметили в организации.

Большинство из этих людей пострадали из-за применения оружия взрывного действия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авианалеты.

В организации подчеркнули, что фактические цифры гораздо выше. Представители организации не могут проверить информацию с территорий, где сейчас ведутся активные боевые действия. Кроме того, они еще не подтвердили данные о массовых жертвах в Мариуполе Донецкой области, Изюме Харьковской области и Лисичанске, Попасной и Северодонецке Луганской области.

В ООН отметили, что продолжающееся вооруженное вторжение РФ в Украину оказывает негативное воздействие на осуществление прав человека по всей стране.

"В результате боевых действий продолжают гибнуть и получать ранения гражданские лица, а также уничтожается и повреждается гражданская инфраструктура. Нападения на гражданские объекты не только ставят под угрозу жизнь гражданских лиц, но и вынуждают их жить в унизительных условиях и подрывают их права на здоровье, образование, жилье, пищу и воду", – заявила Матильда Богнер, глава мониторинговой миссии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)