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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ООН: Из-за российской агрессии погибло почти 6 тыс. мирных жителей

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382 ребенка погибли вследствие войны России против Украины
 382 ребенка погибли вследствие войны России против Украины
Фото: EPA

Из-за вторжения России в Украину и ее боевых действий погибло 5996 мирных жителей. Такие данные обнародовала 27 сентября Организация Объединенных Наций.

Среди погибших 382 ребенка. 8848 человек получили ранения, отметили в организации.

Большинство из этих людей пострадали из-за применения оружия взрывного действия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авианалеты.

В организации подчеркнули, что фактические цифры гораздо выше. Представители организации не могут проверить информацию с территорий, где сейчас ведутся активные боевые действия. Кроме того, они еще не подтвердили данные о массовых жертвах в Мариуполе Донецкой области, Изюме Харьковской области и Лисичанске, Попасной и Северодонецке Луганской области.

В ООН отметили, что продолжающееся вооруженное вторжение РФ в Украину оказывает негативное воздействие на осуществление прав человека по всей стране.

"В результате боевых действий продолжают гибнуть и получать ранения гражданские лица, а также уничтожается и повреждается гражданская инфраструктура. Нападения на гражданские объекты не только ставят под угрозу жизнь гражданских лиц, но и вынуждают их жить в унизительных условиях и подрывают их права на здоровье, образование, жилье, пищу и воду", – заявила Матильда Богнер, глава мониторинговой миссии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

После деоккупации Киевской области в населенных пунктах региона найдены тела убитых мирных жителей. По данным на 16 августа, в области обнаружили тела 1352 человек. Большинство из них убили из огнестрельного оружия.

После деоккупации Изюма Харьковской области в начале сентября обнаружили массовое захоронение людей. По данным полиции, там около 455 могил. Точное количество тел в могилах пока неизвестно, так как эксгумация еще продолжается, говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко заявлял, что около 20–22 тыс. мариупольцев похоронены в братских могилах вокруг Мариуполя за период военных действий. Он считает, что Мариуполь точно превысил количество жертв Хиросимы и Нагасаки, где погибло 50 тыс. людей.

Теги: ООН, оккупация, вторжение, жертвы, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, Матильда Богнер, деоккупация
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